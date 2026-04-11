Conquista “El perdido de sí mismo” al público juarense en el Festival Siglo de Oro

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La compañía Ráfaga Teatro logra una conexión escénica con el público a través de una propuesta gestual ambientada en la Revolución Mexicana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La puesta en escena “El perdido de sí mismo” logró una respuesta favorable del público juarense durante su presentación en el Festival Internacional de Drama Español Siglo de Oro, consolidándose como una de las propuestas destacadas del encuentro cultural.

El Auditorio Cívico Municipal Benito Juárez fue sede de esta función, en la que la compañía Ráfaga Teatro presentó una obra caracterizada por su lenguaje físico, carga expresiva y cercanía con la audiencia, elementos que generaron momentos de reflexión, humor y participación colectiva.

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La pieza, dirigida por Quy Lan Lachino y desarrollada en conjunto con Mauricio Carrillo e Isabel Raigosa, sitúa su narrativa en el contexto de la Revolución Mexicana. La historia sigue a un peón que ha perdido la memoria y que, en su búsqueda por reconstruir su identidad, atraviesa distintas facetas que lo confrontan con su entorno y su propia transformación.

La obra plantea un recorrido por la memoria, el origen y la identidad a través de múltiples personajes.

Uno de los rasgos distintivos de la propuesta es su enfoque en el teatro gestual y expresionista, con influencias del teatro popular, el muralismo mexicano y el corrido revolucionario, recursos que permiten construir una experiencia escénica dinámica y accesible para distintos públicos.

Asimismo, destacó la interacción directa con los asistentes, quienes no solo fungieron como espectadores, sino como parte activa del ambiente escénico, fortaleciendo el carácter colectivo de la representación.

Con este tipo de actividades, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez mantiene su estrategia de impulsar el acceso a las artes escénicas y fomentar espacios de encuentro comunitario, a través de una programación cultural diversa en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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