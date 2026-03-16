Concluye temporada de Mujeres de Arena con más de 300 asistentes en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La puesta en escena del Centro Municipal de las Artes convirtió el teatro en un espacio de memoria y reflexión colectiva.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Más de 300 personas asistieron a las tres funciones de la obra “Mujeres de Arena”, presentada en el Auditorio Cívico Benito Juárez como parte de la temporada organizada por el Centro Municipal de las Artes (CMA).

La puesta en escena fue realizada por integrantes del Seminario de Actuación del CMA, quienes llevaron al escenario un montaje enfocado en mantener viva la memoria y promover la reflexión social en torno a la exigencia de justicia.

- Publicidad - HP1

La directora del Centro Municipal de las Artes, Ángela Gastelum, destacó la respuesta del público durante las funciones y señaló que el cierre de temporada se convirtió en una experiencia colectiva de participación y conciencia.

“Así cerramos Mujeres de Arena: con más de 300 personas acompañándonos en esta experiencia de memoria y conciencia”.

La funcionaria explicó que al finalizar la obra el elenco y el público interactuaron mediante consignas similares a las que se escuchan en las marchas, lo que transformó el espacio teatral en un ejercicio de reflexión compartida.

“El público respondió de manera interactiva, convirtiendo el teatro en un espacio vivo de reflexión colectiva”.

Gastelum también reconoció el respaldo del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) y del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), instituciones que acompañaron la realización de la obra.

Durante una de las funciones participó Diana Elizabeth Rivera Estrada, abogada de las Unidades de Atención del Instituto Municipal de las Mujeres, quien compartió con los asistentes un mensaje enfocado en la cultura de paz y en la importancia de no ser indiferentes ante la violencia.

Asimismo, explicó al público los servicios de atención y acompañamiento que el IMM brinda a víctimas de violencia, así como la ubicación de los centros de apoyo disponibles en distintos puntos de la ciudad.

Desde el IPACULT se reconoció el trabajo del elenco y del equipo artístico del Seminario de Actuación del Centro Municipal de las Artes, quienes participaron en la producción y puesta en escena de esta obra presentada en el Auditorio Cívico Benito Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.