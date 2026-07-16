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Clausurará “Los Demonios” la edición 44 del Festival de Teatro de la Ciudad

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POR Redacción ADN / Agencias
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La obra de la compañía juarense Alana Artes se presentará el 2 de agosto en el Auditorio Cívico Municipal Benito Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) anunció que la puesta en escena Los Demonios, escrita y dirigida por Miguel Gustavo Rodríguez Elizalde, será la encargada de clausurar la edición 44 del Festival de Teatro de la Ciudad.

La función se llevará a cabo el domingo 2 de agosto, a las 19:00 horas, en el Auditorio Cívico Municipal Benito Juárez, como parte del cierre del encuentro escénico que reunió durante varios días a compañías locales.

“Los Demonios presenta una historia que invita a la reflexión sobre los límites de la tecnología, la ética y la condición humana.”

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La obra, producida por la compañía juarense Alana Artes, tiene clasificación B-15 y una duración aproximada de una hora con cinco minutos. La trama sigue a Elías Solano, un programador encargado de monitorear contenido audiovisual en internet, quien años después revela las implicaciones de esa labor durante una entrevista con la periodista y activista Juliana Amenábar, en una historia de suspenso que cuestiona el impacto de la tecnología y la vigilancia en la sociedad.

El elenco está integrado por Saúl Saucedo Montoya, Alma Abigail Piñón Ureño, Diego Adrián Faudoa Escamilla, Laura Dayanna Oropeza Pineda y Flavio Ismael Arreola Arreola, mientras que la producción y asistencia de dirección está a cargo de Yessica Korina Enríquez Romero.

“La totalidad de la recaudación será destinada a la compañía participante, con el propósito de fortalecer el desarrollo del teatro independiente en la ciudad.”

El costo de entrada será de 50 pesos y los boletos podrán adquirirse el mismo día de la función en la taquilla del Auditorio Cívico Municipal Benito Juárez. Con esta presentación, el Gobierno Municipal, a través del IPACULT, busca fortalecer el teatro independiente y promover el talento artístico local como parte de la oferta cultural de Ciudad Juárez.

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