Abren convocatoria para integrar Consejo Consultivo de Personas con Discapacidad en Ciudad Juárez

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El Gobierno Municipal busca conformar un órgano ciudadano que contribuya al diseño de políticas públicas en materia de inclusión y accesibilidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- El Gobierno Municipal abrió la convocatoria para integrar el Consejo Consultivo para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad, dirigida a organizaciones de la sociedad civil y a personas interesadas en fortalecer las políticas públicas de inclusión y derechos humanos en el municipio.

La regidora Dina Salgado Sotelo, coordinadora de la Comisión para la Atención de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, informó que el objetivo es conformar un consejo plural y representativo que aporte experiencias y propuestas para impulsar una ciudad más accesible e incluyente.

“Será un espacio donde todas las experiencias, ideas y propuestas de la ciudadanía contribuirán a fortalecer las acciones y políticas públicas que promuevan un municipio más accesible, incluyente y con igualdad de oportunidades.”

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La edil destacó que la convocatoria estará disponible en distintos formatos para facilitar su acceso, entre ellos versión convencional, lectura fácil, Lengua de Señas Mexicana (LSM) y sistema Braille, con el propósito de garantizar la participación de un mayor número de personas.

Por su parte, el director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes, señaló que la integración del consejo representa un tema prioritario para la administración municipal, ya que permitirá incorporar la experiencia y conocimiento de la ciudadanía en la toma de decisiones.

“Es importante reconocer y escuchar las voces ciudadanas que son expertas en la materia.”

El funcionario afirmó que existe respaldo del Gobierno Municipal para dar continuidad a este tipo de iniciativas y convocó a la ciudadanía a participar en la conformación del consejo, con el objetivo de seguir impulsando acciones que favorezcan la inclusión y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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