Celebrará IPACULT 50 años del Festival de Drama Español del Siglo de Oro en Juárez

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Presentarán obras clásicas y contemporáneas del 9 al 12 de abril con acceso gratuito.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) anunció la edición número 50 del Festival Internacional de Drama Español del Siglo de Oro, considerado uno de los encuentros culturales más representativos y de mayor trayectoria en la ciudad.

El festival se realizará del 9 al 12 de abril en el Auditorio Benito Juárez, con funciones programadas a las 19:00 horas, y todas las presentaciones serán de acceso gratuito, con el objetivo de fomentar la participación de la comunidad.

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La titular del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que este evento promueve el acercamiento al teatro clásico, con obras de autores como Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca y Miguel de Cervantes, cuyas propuestas mantienen vigencia en la actualidad.

“Hablar del Siglo de Oro español es referirnos a un periodo de gran florecimiento cultural, particularmente en el teatro”, expresó.

Entre las puestas en escena destaca “El gran teatro del mundo”, de Calderón de la Barca, en una versión contemporánea, así como “Perdido en sí mismo”, una propuesta de teatro de calle enfocada en temas como identidad y memoria.

También se presentará “Las cosas de volar”, dirigida al público infantil y juvenil, además de “Entremeses de Cervantes”, que ofrece una visión crítica y humorística sobre la condición humana.

El festival contará con la participación de compañías provenientes de distintas ciudades del país, lo que refuerza su carácter nacional y su papel como espacio de intercambio cultural.

Las autoridades señalaron que este encuentro busca fortalecer la formación de públicos y consolidar al teatro como una herramienta de reflexión e identidad.

Con cinco décadas de trayectoria, el festival reafirma su relevancia en la agenda cultural de Ciudad Juárez, al ofrecer propuestas escénicas accesibles para públicos de todas las edades.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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