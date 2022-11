Escucha Morena a la marcha ciudadana

La marcha del domingo pasado fue una respuesta ciudadana espontánea que manda una clara señal de que “con el INE no se metan”. Pero ¿a quién se le manda principalmente esa señal? La respuesta es simple: a los legisladores del Congreso de la Unión, que se integran por los hombres y mujeres que conforman la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y por tratarse de una reforma constitucional que es la que el presidente de la República pretende hacer con su iniciativa presentada ante los diputados, también esa señal se le manda a los legisladores que integran las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, integrando todos esos órganos legislativos, que se denominan “Constituyente Permanente”, que es la expresión de la soberanía del pueblo, en los términos de nuestra Constitución.

Ahora bien, se ha dicho que una iniciativa de reforma político/electoral viniendo del Ejecutivo Federal en la antesala de las elecciones presidenciales del 2024 no puede tener otro objetivo más que afianzar en el poder al partido en el poder que es Morena.

Es por ello, que la expresión del domingo hecha valer por los ciudadanos en las calles del país (hubo marchas y plantones ciudadanos en defensa del INE en 54 ciudades de la República), destacándose la de la Ciudad de México que rebasó el medio millón de personas (con estimaciones entre 600,000 y 850,000), ha mandado una clara señal al partido oficial, que no queremos los mexicanos destruir a nuestra principal institución electoral; el Instituto Nacional Electoral.

- Publicidad - HP1

La señal para los legisladores ha sido clara y contundente. Sin embargo, no estoy seguro de que obedezcan al pueblo si no ven claramente las consecuencias de su contumacia.

La primera consecuencia será que, en las elecciones del 2024, los que hayan sido postulados por los partidos que originalmente los llevaron a ser legisladores no gozarán del voto popular para su reelección.

No obstante, lo anterior, ese solo hecho no creo que lo comprendan los legisladores de Morena ni sus satélites, los del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, por lo que es necesario que los ciudadanos continuemos con la lucha que iniciamos este domingo 13 de noviembre, que ojalá lo vean los legisladores del régimen como su negro domingo 13.

Dicha lucha debe de consistir en continuar dando seguimiento al repudio ciudadano para que los legisladores toquen al INE destruyéndolo o cambiándole su naturaleza para convertirlo en “arbitro vendido”.

¿Cómo hacer esto? De múltiples formas; primeramente, es necesario que todos identifiquemos a nuestro diputado del distrito en donde vivimos (ver nuestra credencial de elector en donde viene la sección electoral en donde votamos, luego ingresar a la página https://cartografia.ife.org.mx/sige7/?cartografia=mapas ,buscar nuestro estado (entidad federativa) y poner la sección electoral a la que pertenecemos (se encuentra en la parte inferior central de nuestra credencial de elector). Le damos click a la página y aparece el Distrito Federal Electoral al que pertenecemos. Luego nos vamos a la página de la Cámara de Diputados https://web.diputados.gob.mx/inicio/tusDiputados en la parte de la derecha de la página, abajo, pones tu estado (entidad federativa) y tu sección electoral, le das click a buscar y aparece quién es tu diputado federal. Ahí aparecerá su correo electrónico, su número de extensión telefónica en la Cámara de Diputados.

Una vez localizado tu diputado, podrás solicitar datos de la oficina de enlace del legislador en tu distrito y demás datos de contacto, como página Web, Facebook, Instagram y demás redes sociales, en donde podrás emitir tu opinión sobre su desempeño.

También podrás investigar por otros medios su domicilio particular, lugares que frecuenta, como clubes deportivos o sociales, asociaciones profesionales, etc., a los cuales podrás acudir a solicitarle al legislador que comparezca a juntas de vecinos y rinda cuentas de su actuar. Por ejemplo, que explique por qué aprobó quitarle recursos a educación, a salud y otros programas de ayuda, con el fin de dárseos a PEMEX o al AIFA o a CFE que son inversiones totalmente improductivas, etc.

Cosas similares podemos hacer con nuestros senadores.

Conclusión:

Si no hacemos debido seguimiento al desempeño de nuestros legisladores los ciudadanos no podremos tener el poder suficiente para hacer cambiar su comportamiento para que nos representen debidamente.

Carlos Angulo Parra Analista político. Abogado corporativo. Fue Diputado Federal en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.