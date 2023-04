Elon Musk: El lanzamiento del cohete SpaceX Starship se retrasa para finales de abril

Publicidad - LB2 -

Elon Musk dijo que había información anteriormente que el cohete estaba listo para el lanzamiento y «a la espera de la aprobación regulatoria».

Estados Unidos (VOA) – Una prueba clave de lanzamiento del cohete Starship Super Heavy de SpaceX tendrá lugar a finales de este mes en lugar de esta semana, anunció el lunes Elon Musk, director ejecutivo de la empresa espacial.

SpaceX prevé que Starship sea un sistema de transporte totalmente reutilizable para llevar astronautas y carga a la órbita terrestre, la Luna, Marte y más allá. Está previsto que el cohete despegue de las instalaciones Starbase de SpaceX en Boca Chica, en el sur de Texas, en el primer lanzamiento del sistema de cohetes Starship totalmente ensamblados, de 120 metros de altura.

Esto significa que todas sus piezas están ensambladas, y la parte superior ya está situada a encima del propulsor.

«El lanzamiento de Starship apunta hacia finales de la tercera semana de abril», escribió Musk en Twitter un día después de afirmar que estaba listo para el lanzamiento y «a la espera de la aprobación regulatoria».

— Elon Musk (@elonmusk) April 10, 2023