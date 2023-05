¡ALERTA! Chang Li S1 Pro incumple con norma de seguridad para vehículos en México

Publicidad - LB2 -

Descubre por qué el Chang Li S1 Pro no cumple con los estándares de seguridad establecidos por la NOM 194 en México. ¡Conoce los aspectos que debes considerar antes de adquirir este vehículo!

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Chang Li S1-Pro ha llegado para transformar el mercado automotriz con su precio sin precedentes y su forma de envío poco convencional.

El atractivo principal del Chang Li S1-Pro es su precio, que oscila desde 1131 dólares (20,387 pesos) para una a tres unidades, hasta 996 dólares (17,946.02 pesos) al adquirir 24 coches. Esto lo convierte en el auto eléctrico más barato del mundo, generando un gran interés en el público.

Uno de los aspectos más llamativos es su forma de envío. Contrariamente a lo que estamos acostumbrados, este vehículo chino llega hasta la puerta de tu casa por paquetería, embalado en una caja similar a cualquier otro producto adquirido en línea. Este método ha generado gran curiosidad y expectación en México.

En cuanto a su funcionamiento, el Chang Li S1-Pro está diseñado para trayectos cortos, con una autonomía de 30 kilómetros y una velocidad máxima de 35 km/h. Además, tiene una capacidad de tres pasajeros, incluyendo al conductor. Su tamaño compacto y su enfoque en la movilidad urbana lo hacen ideal para desplazamientos dentro de la ciudad.

Aunque su batería es pequeña, lo que limita su autonomía, la recarga del Chang Li S1-Pro es sencilla. No requiere una estación de recarga eléctrica convencional, ya que puede conectarse fácilmente a un enchufe común.

Si estás interesado en adquirir este vehículo, puedes buscarlo en la plataforma alibaba.com, donde encontrarás una variedad de modelos de autos eléctricos de la empresa Changzhou Xili Car Industry. Selecciona el modelo Chang Li S1 Pro y accederás a todas sus especificaciones y opciones de compra.

Aunque aún no hay un anuncio oficial sobre su uso en México, es importante destacar que las autoridades mexicanas no han emitido una postura definitiva sobre el Chang Li S1-Pro.

Se recomienda esperar y estar atento a futuras actualizaciones antes de realizar una compra.

¿El Chang Li S1-Pro puede circular en México?

Aunque el Chang Li S1-Pro se ha catalogado como el auto eléctrico más económico del mundo, su circulación en México aún no está clara. Antes de adquirir este vehículo, es importante considerar varios aspectos que garanticen su libre tránsito en el país y que se ajusten a tus necesidades como comprador. A pesar de esto, el automóvil ha conquistado el gusto de los mexicanos.

Una ventaja importante es que el Chang Li S1-Pro no está sujeto a programas de restricción vehicular como el «Hoy no circula» implementado en la Ciudad de México, ya que no emite gases contaminantes que afecten al medio ambiente.

En cuanto al emplacamiento y regularización del vehículo, es necesario tener en cuenta que el Chang Li S1-Pro es de origen chino y será considerado como un vehículo extranjero importado. Es probable que esté sujeto a las regulaciones aplicadas a otros países asiáticos como Japón y Corea, que podrían estar excluidos del proceso de regularización en algunos estados de la República Mexicana.

Es importante recordar que los vehículos de procedencia extranjera o importados deben cumplir con ciertos requisitos para circular legalmente en México.

En algunos estados, como Chihuahua, se requiere que la serie del vehículo comience con un número para poder tramitar su regularización. Al día de hoy, si la serie comienza con una letra, el vehículo no podrá ser regularizado y existe el riesgo de que sea decomisado. Sin embargo, esto podría cambiar en julio de 2023

En cuanto a las velocidades permitidas, se estipula una velocidad mínima de 60 km/h en algunas avenidas y 40 km/h en ciertas zonas urbanas. El Chang Li S1-Pro alcanza una velocidad máxima de 35 km/h, por lo que se recomienda conducir con paciencia y anticipación para evitar contratiempos en el tráfico.

Es relevante mencionar que en algunas provincias de China, este auto eléctrico se utiliza como taxi para recorridos cortos con pasajeros.

En Argentina, las autoridades viales han prohibido la circulación del Chang Li S1-Pro debido a que no cumple con el sistema de emplacamiento homologado en ese país. Es considerado por las autoridades argentinas como un vehículo similar a un carrito de golf o destinado a barrios privados.

Chang Li S1 Pro incumple NOM-194 de seguridad para vehículos en México

El Chang Li S1 Pro ha generado controversia al no cumplir con la NOM 194, una norma de seguridad obligatoria para todos los automóviles que circulan en México.

La NOM-194-SE-2021, conocida como «Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad», establece parámetros de seguridad, como la presencia de bolsas de aire y frenos ABS, que todos los vehículos deben cumplir para garantizar la protección de los ocupantes. Sin embargo, el Chang Li S1 Pro no satisface dichos requisitos, lo cual lo pone en incumplimiento de la norma que entrará en vigencia en enero de 2024.

Entre las medidas de seguridad que incumple el Chang Li S1 Pro se encuentran la falta de bolsas de aire frontales y laterales, control electrónico de estabilidad (ESC), anclajes para sistemas de retención infantil, sistema de frenado, sistema antibloqueo para frenos (ABS), sistema de recordatorio de uso de cinturón de seguridad, cuatro bolsas de aire y monitoreo de presión de llantas. Estos aspectos son detallados en la tabla 2 de la NOM-194, que se aplica a los vehículos ligeros nuevos y los vehículos ligeros existentes que se incorporen al mercado.

Para conocer todos los detalles que abarca la NOM-194, puede consultar este enlace.