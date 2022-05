Frase nada más y nada menos que del presidente estatal del PAN en Chihuahua en su cuenta de Facebook.

Que más quisieran los panistas tener, que una visión considerando lo que se les viene encima, un partido sin rumbo definido, desangelado, sin pasión, sin emoción con miras al ’24 y lo más triste, sin candidato a la presidencia de la república.

En las demás posiciones locales/estatales ni se emocionen, van a ser los mismos, se van a querer reelegir y van a poner convocatorias a modo para que continúen, así es últimamente en este partido del PAN, ya sabemos quiénes van de pluris, ya podemos ir imaginando quienes van de regidores, es más, para que ni se emocionen los amigos panistas, ya sabemos quién va de gobernador en el ’27.

¿Por qué lo sabemos? Fácil, la gobernadora se esfuerza para posicionarlo tal y como Javier Corral la posiciono a ella, exactamente de la misma manera, solo que en esta ocasión, con mucha mayor anticipación y con todo el apoyo del estado, su nombre, Cruz Pérez Cuellar.

En cuanto a lo innovador no quisiera decepcionar al buen Gabriel Díaz, pero pues no le veo por ningún lado ese cualidad, todo lo que está haciendo ya lo había hecho el PRI, a menos que esta sea no preparar a nadie y no tener a quien posicionar para las próximas elecciones.

Con eso de que de los más de 10 mil panistas inscritos ninguno tiene el perfil, sólo algunos priistas y panistas muertos que revivieron para tener puestos y sin apoyar en campañas, y resulta que son los más aptos en este gobierno panista.

En cuanto a lo inclusivo, pues, definitivamente tengo mis dudas, tal vez porque en esta ocasión incluyeron a toda una familia en puestos de gobierno, muertos que revivieron, priistas y perredistas, pero pues, veo a la mayor parte de panistas que, o están fuera, o están en puestos de bajo nivel, a algunos los corrieron, que raro, para ellos no hubo inclusión.

Me pregunto, ¿tendrán cara de pedir el apoyo de todas aquellas personas que trabajaron, y tienen mayor nivel de trabajo que los que están? ¿Por qué los despidieron? Hay muchos que tienen toda una vida apoyando y nunca han recibido nada. ¿De veras creen que toda esta gente va a apoyar? Ay mi estimado Gabo, en este gobierno y en este «El mejor PAN de la historia«, tal vez tu no, pero si algunos funcionarios, gente que se cree posicionada, los seudopanistas, los grupos en el poder, se han dedicado a dividir, a restar, a minimizar, a polarizar tanto, que van a tener que pagar para que se arrime gente a una campaña, pagar para que vaya la gente a casillas, obligar con la técnica priista de que si no vas te despido o te quito la ayuda, o bien, y como último recurso, irse a otros estados a apoyar a otros candidatos con la esperanza de que cuando pierdan aquí y ganen allá, les den trabajo.

Así es como quieren pretender ganar, sumando, sumando y seguir sumando, ¿y las personas que despidieron para poner a alguien malo y sin experiencia? Por ellas, habrá más de 100 personas que no votarán por el PAN, asimismo por las personas que rechazaron, también por las personas que se la partieron y ni las gracias le dieron, aquellas personas con mucha preparación y que finalmente fueron sustituidas por amigos de amigos, aquellas personas que pasan 4 horas haciendo filas en plenas 2 de la tarde a 35 grados afuera de recaudación, aquéllas personas que van a la junta de aguas a solicitar ayuda y tardaron 8 días en instalarles el agua, aquellas personas con tarjetas de descuento y que finalmente lograron 1 peso con 25 centavos, a los juarenses que les quitaron su transporte con el nombre representativo de la afición de su equipo, y sigan sumando con lo de las placas, aquellas personas que han perdido a sus hijos y que los quieren obligar a firmar como muertos… que venga Cesar Duarte y no pise la cárcel, sigan como partido callados ante las injusticias, locuras, ocurrencias y desatinos de este gobierno federal, sumen y sigan sumando, me daría mucho coraje pensar como decía un comentarista a manera de broma «Andrés Manuel López, el mejor presidente … pero de Cuba y Centroamérica«, no quisiera escuchar después, «El PAN de Chihuahua, el partido de … Cruz Pérez Cuellar y Morena«.