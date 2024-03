Quien nace para opositor, no pasa del Vivebus.

Publicidad - LB2 -

Mientras que más de un funcionario público estatal se deja llevar por el furor electoral olvidando las funciones para las que fueron designados, aprovechan para envolverse haciendo desafortunadas e incongruentes declaraciones que solo nos llevan a cuestionar su actuar y reflexionar acerca de nuestras condiciones.

Pareciera que, como parte de un mal guion, desde la gobernadora, pasando por su secretario y hasta el alcalde de Chihuahua repiten las mismas cantaletas, siempre pendientes de lo que hace gobierno federal y parece ahora que, anticipando el futuro que depara, ya se ven como voceros de la oposición por otros seis años más.

La reciente visita de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum quien, a diferencia de la candidata del corazón optó por Chihuahua como señal de compromiso con el norte, causó tal escozor que salió la artillería a atacar la propuesta de transporte público que planteó para Ciudad Juárez. Ahora sí, dice el presidente municipal capitalino, que esas no son facultades más que del municipio y el estado, olvidando que en ese aspecto han dejado mucho que desear y peor aún, pareciera que no recuerdan que ni siquiera han cumplido su promesa de mejorar el servicio de transporte público en Chihuahua, ese compromiso que casi firman con sangre al haber aumentado la tarifa de transporte público dando una estacada a la economía de las y los usuarios.

Y es que a la candidata Sheinbaum, no le quedó de otra que asumir un compromiso que a Gobierno del Estado le quedó grande, cuando pudo cerciorarse de primera mano de la situación en Ciudad Juárez donde, no les da ni tantita pena ver cómo las estaciones fantasmas del BRT se destruyen y las unidades nomás no llegan. Muestran fotos, dicen que “ya merito” llegan, pero Juárez tiene un grave problema de transporte que nadie ha solucionado por más que salgan a dar nota.

Aunque el alcalde chihuahuense tampoco se salva, ya que en la capital la situación sí canta mal las rancheras, ya que poco han mejorado: parece que lo que sí va avanzando es la cancelación de concesiones a transportistas, pero de esas nuevas unidades que nos prometían, no vemos indicios, y un día sí y otro también, se van echando la bolita entre las autoridades cual papa caliente evadiendo su compromiso y su responsabilidad.

Es lamentable que, desdeñando propuestas, se les olvide que el derecho a la movilidad ya está plasmado a nivel constitucional, pero quizá es más lamentable que tengan la audacia de salir a decir que las y los juarenses no necesitan atender este tema sino otros pendientes como la seguridad… cuando la mayor apuesta de esta administración estatal y obra insignia, la “Torre Centinela” no ha podido levantar ni un piso, ni las estadísticas de inseguridad, a pesar de ser más bien, una estafa maestra.

Y es que el tema de transporte innegablemente avanza pareciera más a paso de tortuga que a velocidad de autobús, y por más cambios de esquemas, de nombres, no satisface ni la demanda ni las necesidades de la población, ya no digamos las condiciones óptimas en las que se debería operar.

Pero bueno, en esta ocasión esperamos que a las autoridades de Chihuahua el ardor les provoque ponerse a trabajar y avanzar no solo en el tema de transporte sino en la larga lista que traen pendientes, y de ser así, estamos seguros que Juárez contará no solo con el BRT sino que, la frontera tendrá más opciones como el trolebús que vendrán a sumar sin competir.

Benjamín Carrera Chávez Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.

Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.