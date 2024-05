El Día de las Madres dejó de ser una fecha para celebrar

Publicidad - LB2 -

Recorren madres de mujeres desaparecidas el centro e la ciudad en reclamo de justicia.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) – Decenas de madres de víctimas de feminicidio y desaparición forzada marcharon por las calles de la ciudad para exigir justicia.

Yadira Cortés, representante de la Red Mesa de Mujeres, comentó que el objetivo de la marcha es recordarle a la autoridad que, para miles de madres, el 10 de mayo dejó de ser una fecha para celebrar, y se convirtió en un día de dolor, ante la desaparición de sus seres queridos.

Al concluir la marcha que abarcó desde la Catedral hasta el memorial permanente de personas desaparecidas ubicado en el Parque Borunda, las madres de familia expusieron un pronunciamiento mediante el cual exigen a las autoridades por justicia.

En el desplegado se lee como denuncia, que no se ha creado la Ley de Desaparición Forzada, no hay protocolos armonizados de búsqueda en el estado y no hay búsquedas efectivas en vida y no vida.

