El presidente lopes apuesta, y apuesta fuerte. En su trasnochada concepción de la política y del mundo mismo, el señor se siente un adalid del comunismo Latinoamericano y adopta una peligrosa e insensata posición en contra de los EUA.

En fecha próxima se realizará en el vecino país del norte la Cumbre de países de América, donde por sus prácticas antidemocráticas además de nulo respeto por los derechos humanos en contra de sus respectivos pueblos, son excluidos Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ante eso, lopes hizo su tronante declaración de «No voy, no voy y… no voy«, recordé aquel juego infantil que se realizaba con un bote o lata pequeña, se decía, «Uno, dos, tres por todos mis amigos«. En lo particular celebro que no vaya, bastantes bochornos internacionales no ha hecho pasar. Incluso me surge el anti imperialista que llevo dentro y le digo al coloso del norte, «Ya búsquense otro para agarrarlo de puerquito o de plano contraten a un payaso«, me desagrada que el mandatario mexicano cumpla ese degradante papel. Conservemos ciudadanos y potencia vecina la calma, ya le quedan sólo dos años y cinco meses a este estrafalario y regresivo gobierno, cuál sugerencia del Chapulín Colorado, «Hay que tenerle paciencia«. Aunque, el que traiga a 500 brigadistas cubanos disfrazados de médicos, llena el buche de piedritas.

La peligrosa profesión del periodismo en México.- con el artero asesinato de las compañeras periodistas veracruzanas Yesenia Mollinedo y Johana García el pasado 09 de mayo, nuestro país es ya, el más peligroso e inseguro para realizar tan importante trabajo. Me resulta sorprendente y me irrita que la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) se muestre impertérrita ante esas muertes y muy activa porque le quebraron los lentes al busca pleitos Vicente Serrano. La situación es de alerta máxima, que lejos está el tiempo en que el periodismo estaba protegido por el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Derecho-humanistas, mismo que me protegió de actos en mi contra por parte de un presidente municipal quien perdió lastimosamente el uso de sus facultades mentales. El periodismo es parte importante de un sistema democrático al ser un vehículo para mantener a una sociedad informada, este debe ser crítico, no aplaudidor del gobierno.

La tragedia ronda el AICM (Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México).- ha habido muchos severos incidentes, algunos de ellos de proporciones catastróficas, en el más grave de ellos: se le dio a un piloto de la empresa Volaris la autorización de aterrizar y cuando a segundos de tocar tierra se percató de que la pista estaba ocupada, forzando la aeronave al máximo logró elevarse de nuevo, surge la interrogante, ¿en caso de una colisión entre dos aviones con pasajeros a bordo quién resultaría beneficiado? Al parecer este gobierno federal porque con ello, obligaría a las compañías de aviación a utilizar el tristemente célebre CHAIFA (Chafa Airomuerto Internacional Jelipe Angels) si, «La catedral de la tlayuda«. Me cuesta trabajo creer tanta maldad, pero, «Al punto loco» ¿qué piensa estimado lector?

Es doloroso ver huyendo al Ejercito Mexicano.- sucedió hace pocos días en el municipio michoacano llamado Nueva Italia, lugar en que pernocté (rumbo a Ixtapa) una noche hace años, y donde se siente el peligro en el aire. Los noticieros relatan que el ejército se retiró, sin embargo las imágenes nos hacen ver que iban huyendo, perseguidos y humillados por elementos del CO, se comenta que los militares tienen la orden de no enfrentarlos, de ser así, es mejor que no salgan de los cuarteles. Es triste ver ese video, muy triste. Para rematar, el jueves 12 de mayo, lopes asegura que le interesa proteger a los soldados, y también a los criminales, porque son seres humanos… ¡va usted a creer!

El recaudador de rentas de NCG es vapuleado por la ciudadanía.- le sugiero al señor Jesús Manuel Álvarez mesura y amabilidad para con los contribuyentes, con actitudes prepotentes sólo va a seguir exacerbando los ánimos en su contra. Para su mala fortuna, el anterior recaudador Pedro Damiani fue todo un caballero y se ganó la estimación de la ciudadanía por su trato cortés y don de gentes. El ahora recaudador siente que justamente su antecesor está provocando que la ciudadanía lo repudie, creo que está muy equivocado, son sus mismas acciones los que lo tienen en la picota. Incluso es del dominio público la atroz anécdota donde humilla a una respetable dama en una cocina económica. Cuidado gobierno del estado a la hora de repartir puestos importantes, cuiden los perfiles, capacidades, preparación académica y educación de los funcionarios, luego les salen mal las cosas y no saben por qué. En municipios como este, el recaudador es el representante del gobernador, ¿no lo sabían? No pueden ni deben poner a cualquiera.

