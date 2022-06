Atrás quedaron las las campañas, donde se identificaba a un candidato por caminar por las calles, pasar casa por casa, quedarse inclusive a comer con alguna familia

, realizar mítines en colonias, reuniones con los militantes familias y amigos de los mismos, votábamos por un panista reconocido y conocido por su sociedad, por eso es que los “Panistas de antes” nunca dejábamos de votar y seguir colaborando “Gratis” en todas las campañas, votábamos y perdíamos, pero cada vez que eso sucedía, dejaba una sensación de emoción y deber cumplido, y aún perdiendo, nos sentíamos ganadores.

Con tristeza vemos en tiempo actual exactamente lo contrario, ya que para andar por las calles, hay que pagar $1,500 por semana, ofrecer un cargo político, si no es a ellos, a algunos de sus hijos, tenemos candidatos obedientes, desconocidos, emanados de otros partidos, gente frustrada, sin escrúpulos y que ahora en lugar de visitar militantes se toman selfis en los Cabos, en Paris o en la Riviera Maya, restaurantes caros o con sus amigos de las grandes esferas políticas. Una verdadera tristeza. En estos tiempos se cambia el discurso viril por uno livianito para no herir los sentimientos del candidato de oposición, hoy la gente ya no vota por el mejor sino por el menos peor y el que gana piensa que fue por su simpatía. A estas alturas ya teníamos candidato, no uno emanado de 3 partidos, sino de un sólo partido, nuestro, del PAN, hoy en día, no tenemos dirigente, menos un candidato, y el que tenemos se ha dedicado a vender su imagen, postular amigos de amigos, dejarse manipular y a dividir tanto, que ya se le olvidó que en el 2024 tenemos nuevamente votaciones.

Mientras MORENA se ha dedicado a ganar estados, el PAN se ha dedicado a perder cada vez más liderazgos, perder militantes, han hecho a un lado a los realmente panistas pero sobre todo, se han dedicado a perder votantes. Hoy la sensación de los panistas es: “Ganó el PAN, perdimos los panistas” y “El peor enemigo de un panista, es otro panista”, nunca habíamos escuchado lo que se oyó en esta última contienda electoral de gobernador: “Nunca me llamaron”, “Fui, pregunté en que podía ayudar y me dijeron que ya estaban completos”.

Estimado Gabriel Díaz (presidente estatal del PAN): Chihuahua como bastión del PAN en el país, no debe perder la gran oportunidad de reflexionar y de corregir el camino, tiene la oportunidad de crear unión de los panistas que han llevado a los triunfos electorales a este Estado, es el momento de tomar en serio tu responsabilidad, que sin haberla adquirido por la vía de voto, te hace adquirir aún más responsabilidad, no pierdas el piso por tu cacareado triunfo en Durango, no creas que llegar a trabajar en una administración ganada te hace ganador.

Al igual aquí, todo lo que se pierda, va a ser, tu responsabilidad, así como lo oyes, si pierde Chihuahua el 2024, olvídate de la gubernatura y la mayoría de las alcaldías, voy a guardar este escrito para entonces, ya que, espero nuevamente, tener la oportunidad de decirte» “Te lo dije dos años antes y me mandaste a la porra”, te comento, eres el responsable de la unidad del partido, no la unidad como tu la conoces hasta ahora, de puros amigos, amigos de los amigos, y funcionarios, sino como se ha tenido como cuando hemos ganado verdaderamente contiendas electorales como la de Fox, que ganó por su liderazgo, y no por tener oposición débil. Vas a tener que distinguir una unidad de otra, porque de lo contrario, pronto vamos a ver a gente del gabinete de César Duarte posicionado en puestos de gobierno del estado, expresidentes de partidos de oposición como representantes del PAN a alcaldías, exdiputados panistas como diputados de otros partidos, expresidentes del PAN de Gobernadores por MORENA o, a la gobernadora haciéndole el caldo gordo al presidente de la república con tal de quedar inmune, tu mismo en una pluri de otro partido, de llegar cualquier punto de esos, vas a ser recordado como el peor presidente del PAN de la historia de Chihuahua y todo por no querer ver la problemática interna y no querer unificar a tu partido.

Hasta el párrafo anterior, la semanal barrida y trapeada que le pone el (la) panista incómodo (a) a su partido (PAN), ojo, puede ser un colectivo que inspirados por mi discreción se envalentonan cada vez más. Al parecer, el presidente estatal de Acción Nacional es el villano favorito de la base panista, en su defensa (no solicitada), puedo argumentar, que Gabriel Díaz es una excelente persona, que no pretende hacer daño sin embargo lo hace por inocencia y falta de malicia. Circula una foto de los 67 recaudadores de rentas en el estado mismos que dan entre risa y ternura, más parecen parqueros o macheteros que representantes de la gobernadora. El slogan «El mejor PAN de la historia» suena a broma de mal gusto.