Nirvana. La ultima gran banda de rock.

El fin de semana fui a visitar a un amigo y durante la platica con algunas cervezas, estuvimos conversando de como algunas bandas de rock no cambiaron su estilo y no hicieron algo deferente a sus últimos discos. Así mismo como algunas que se han adaptado con el tiempo pero que en definitiva ya no hay una gran banda de rock o que este genero por sí mismo ya no representa la subversión y rebeldía con la que nació. Le decía a mi amigo, que en una entrevista a un académico llamado Santiago Armesilla, él comentaba que la última gran banda de rock fue Nirvana y después de ella el rock dejó de ser música de masas.

Por supuesto que esto tiene una explicación histórica, específicamente del materialismo histórico y la lucha de clases. El Rock va a surgir de dos elementosen la década de 1950, el blues que era un genero escuchado por gente oprimida que musicalizaba canticos de campo, melancolía y su estructura musical de 12 compases, escalas pentatónicas y un patrón de acordes repetitivos. El segundo elemento va a ser una generación de jóvenes que volvían de la guerra o que crecieron sin padres, al no entender el mundo al que se enfrentaban sentían frustración que después derivo en ira y violencia hacia el sistema que provocó sus pesares.

Sin entrar a fondo, partamos desde Chuck Berry en 1955 hasta Nirvana en 1994. Cada subgénero del rock es el resultado de una serie de conflictos económicos y políticos que se mostraban en algunos sectores sociales, principalmente en los hijos de los obreros, es más, las bandas que crearon el heavy metal sus integrantes crecieron en barrios obreros. En lo sucesivo esto va a ser fundamental porque los conflictos internacionales del siglo XX, en específico la Guerra Fría, sus cambios económicos golpearon directamente a la clase trabajadora. Aunado a ello, las políticas publicas que fueron pasando de un Estado Benefactor a uno privado y las generaciones de los padres y abuelos que aun querían imponer sus estándares sociales a los jóvenes que veían cada vez más lejana esa realidad.

Había mucho por lo que no se estaba de acuerdo, mucho que cuestionar, respuestas que no llegaban y estructuras sociales que cada día se volvían más obsoletas. El rock no solo dio válvulas de escape también creo estilos de vida y una fraternidad. Para empezar el cabello largo que representaba que no estabas de acuerdo con las normas sociales, las calaveras que eran la igualdad puesto que la muerte nos lleva a todos y el peligro siempre es constante. Los cuernos que originalmente eran una forma de alejar las malas vibras de acuerdo a Dio, pero a la gente le asustaba esta seña por lo que se convirtió en un emblema de la rebeldía. Más otro atuendo, el color negro, las botas y la mezclilla. El negro era un color usado en determinadas ocasiones o de luto, pero cuando llegó al rock, logró que quien lo portara resaltara. Sobre el calzado y los jeans, era la vestimenta del obrero, por lo tanto, el estilo del rock, es la clase obrera rebelde.

El tiempo siguió pasando hasta que llegamos al año de 1991 cuando Mijaíl Gorbachov introduce en la Unión Soviética la Perestroika y la Glasnost. Luego se llevo a cabo en Moscú el concierto Monster of Rock y al poco tiempo, la Unión Soviética se declara disuelta marcando con ello el fin del comunismo, el bloque comunista y la Guerra Fría. Pero también la disolución del rock como un género subversivo y de masas ¿Por qué? Lo que hizo que el rock también fuera una gran fraternidad de los jóvenes inconformes fue que tenían los mismos problemas causados por un sistema económico.

Pero cuando este sistema económico triunfó porque ya no hubo competencia entonces el estilo de vida también cambio. Por ejemplo, en las décadas de los 70’s y 80’s ir a un concierto de rock era una experiencia única, porque implicaba gastar tus ahorros, juntarte con algunos amigos e irte manejando o de ride a donde fuera el concierto. Después de ello era conocer el lugar, convivir en los bares, hacer amigos y los amores de carretera. Aquellas generaciones daban todo por el todo al ir a un concierto porque debido a la competencia entre el comunismo y el capitalismo, había trabajo bien o mal pagado. Entonces en un fin de semana podías trabajar uno o dos días para regresar a tu casa, sin embargo; cuando entra la década de los 90’s el grunge toma protagonismo porque ya no hubo dinero, todo se privatizó más.

Por otra parte, se cayó en la ambigüedad porque ya no había motivos o las ideas que estaban para ir contra ellas ya estaban obsoletas. Así que Nirvana fue la banda que le dio voz a esa generación de finales del siglo XX y de como pasamos del mundo bipolar a la globalización. Hay buenas bandas en la actualidad, pero ya no es lo mismo, la tecnología y las clases sociales son muy distintas. Vivir el rock ya es más de un godin con el cabello largo, rockero de escritorio porque si te vas a un concierto además de que te endeudas con la tarjeta de crédito, te quedas sin trabajo.

Marduk Silva Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Profesor en Preparatoria Lobos de la Universidad de Durango Campus Juárez y en la Escuela Preparatoria Luis Urias.