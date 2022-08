Busca Morena quitar obligatoriedad de uniformes nuevos y preinscripciones

El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado, Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo, presentó una iniciativa vía oficialía para reformar la Ley de Educación del Estado a fin de prohibir la obligación de comprar uniformes para el ingreso de los alumnos al nuevo ciclo escolar.

Chihuahua, Chih ( ADN / Adriana Saucedo) .- A fin de garantizar el acceso a la educación, así como proteger los intereses económicos de las familias chihuahuenses, la bancada de Morena presentó una iniciativa ante el inminente inicio del próximo ciclo escolar.

El diputado expuso quejas y denuncias que le allegaron padres de familia en cuanto a que en diversos centros educativos, de manera adicional al cobro de colegiaturas, también cobran cantidades de dinero por concepto de preinscripción, material, uniformes y otros conceptos.

El legislador cosideral que ese tipo de condicionamientos afectan el bolsillo de las familias, sobre todo en las actuales condiciones económicas que se han agravado como consecuencia de la pandemia y la crisis económica internacional.

“Nos llama la atención el concepto de preinscripción el cual en la mayoría de las ocasiones corresponde a un pago de la mensualidad por concepto de ‘reservar’ un lugar en el centro educativo para el siguiente ciclo escolar”, señala el diputado.

Recordó que la educación en México, conlleva una gratuidad que implica para el Estado proporcionar al educando todos los útiles necesarios para su aprendizaje mientras complete su educación básica general.

Agregó que la gratuidad de la educación no impide el establecimiento de un derecho de matrícula pagada en los niveles no obligatorios y aclaró que Morena no está en contra de los colegios particulares, conscientes de que la prestación del servicio público por los particulares necesariamente supone un beneficio y que quienes reciben ese servicio tienen la capacidad y disponibilidad de pagar por él.

Sin embargo, agregó que cada inicio del ciclo escolar existe inconformidad por los usuarios que recurren a dichos planteles educativos a solicitar el servicio, puesto que se les condiciona a la adquisición de material, uniformes y pago de cuotas distintas a las colegiaturas ya establecidas.

Explicó que el concepto de preinscripción no se encuentra justificado y se traduce en una carga innecesaria de aquellos usuarios que por una circunstancia u otra no tuvieron acceso al sistema educativo público, motivo por el cual se busca una mayor regulación.

“Las reformas que hoy proponemos tienen como propósito establecer de manera expresa la prohibición a cargo de las instituciones públicas o privadas de cobrar el pago de cantidad alguna por concepto de reinscripción o preinscripción, cuya finalidad tenga como propósito ‘apartar’ o ‘asegurar’ un lugar o permanencia en el plantel educativo de que se trate”.

De igual forma, la propuesta busca la prohibición de exigir la adquisición de uniformes, material didáctico de una marca o característica en particular o bien que deba ser adquirida en algún lugar en específico.

La reforma busca modificar la fracción LIII del artículo 13 de la Ley de Educación del Estado de Chihuahua con la finalidad de establecer la prohibición de cobro por concepto de reinscripción así como la condicionante de adquisición de determinados bienes.