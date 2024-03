Mitomanía y las rosas rojas.

Publicidad - LB2 -

“Mitomanía es mentir patológicamente. Es considerado un trastorno psicológico donde la persona es incapaz de dejar de mentir desdibujando la realidad. La persona que padece de mitomanía siente que debe mentir porque necesita cambiar su realidad para hacerla más tolerable.”

La persona que practica la mitomanía como costumbre de vida no miente como forma de consuelo, o para mitigar los sentimientos de otros, miente sistemáticamente falseando su realidad porque no le gusta y le llegará a ser un problema grave para toda la vida si no es tratado correctamente con la ayuda de un especialista, sacarla de su irrealidad para llevarla a su realidad es una tarea titánica ya que la mitómana reniega y rechaza su realidad, por eso miente.

No es nada menor la mitomanía, es un problema gravísimo porque la vida del mitómano se desarrolla en el engaño, y el auto engaño, manipula con habilidad adquirida su realidad y manipula su mentira para hacerla realidad ante los demás, la mitomanía es la mentira disfrazada para ser manipulada como verdad, el mitómano tiene su ego exaltado y su soberbia enaltecida, se considera que es más listo, o lista, que los demás, la mitomanía no afronta a las inteligencias, se aboca a los que considera manipulables y débiles.

- Publicidad - HP1

La persona mitómana se caracteriza porque no miente sólo en un aspecto de su vida, esta conducta mitómana es trasladada a todos los aspectos de su vida, y en consecuencia en el plano laboral inventará una vida, en el plano sentimental otra, y de tanto mentir se construye una vida que no es más que una vida de fantasía, de irrealidades.

La persona mitómana viene como consecuencia ineludible de excesiva ansiedad, miedo constante a ser descubierta, búsqueda de aceptación constante, baja autoestima e impotencia, convirtiéndose en una persona completamente manejable cuando se le descubre y, quien la descubre la comenzará a manejar para los fines que mejor le convengan, a la mitómana solo le quedaría la sumisión para evitar ser denunciada convirtiéndose en un ser alta y perfectamente manipulable, útil para los fines de quien la descubrió como mitómana y la domina, le sabe su verdad y eso la hace a la persona mitómana ser sometida.

La persona mitómana no se siente bien con ella misma y por eso su realidad se le hace intolerable. Existen razones como, por ejemplo, cuestiones históricas, origen familiar que lo avergüenza, hechos o circunstancias vividas en otro momento que hacen que el presente del mitómano sea imposible de vivir, si no lo cambia con mentiras.

Y hablando de rosas rojas y buscando el común significado encontré que “Un ramo de 50 rosas es el regalo perfecto para expresar un amor sin límites, que trasciende fronteras con capacidad de superar cualquier adversidad, es un símbolo perfecto para demostrar que no conoce barreras quien las recibe y, una ramo de 100 rosas rojas, es símbolo de no detenerse ante nada por sus objetivos siendo la mentira su coadyuvante, ese ramo representa el mensaje de que no te detienes ante nada consiente de tu mentira y engaño.

Ahora bien, la soberbia de sentirse “chingona” hace a las personas sentirse superiores a los demás y que muchas de sus conductas o comentarios van dirigidos a hacer que las personas de su alrededor se sientan mal. La soberbia de sentirse “chingona” es un rasgo de la personalidad típica de alguien narcisista, egocéntrica y orgullosa, rasgos que pueden llegar a ser muy molestos y dañinos para las personas que le rodean y, que también pueden afectar al bienestar emocional de su círculo social, suelen ser, algunas veces, ofensivas sus actitudes, un “yo” muy exacerbado de una autoestima que no le corresponde porque necesita decirlo para que, según la persona mitómana, se lo reconozcan, la mayoría de las veces su relación con los demás termina en voces de burla y rechazo, o de mentira en aceptación conveniente.

Hace unos días en una de las conferencias que dicta por las mañanas la candidata del PRIAN, que por cierto denomina conferencia de “La verdad” buscando resaltar el título para que se lo crean, llevó un montaje grotesco donde intentó sorprender al auditorio y medios de comunicación ahí presentes de que un importante Tik Tok con más de 3.2 millones de seguidores denominado “El Patrón” le estaba entregando un majestuoso ramo de rosas rojas, el cual lanzan a las redes bajo el título de “Tiktoker El Patrón regala ramo “buchón” a Xóchitl Gálvez”.

A las horas, como suele suceder en la campaña de la candidata del PRIAN, es desmentida públicamente por el mismo empresario que cumplió con una entrega ordenada a su empresa “Flores El Patrón” contratadas por alguien, que por supuesto no delató el propietario de la empresa, pero que si señaló que él no envió las rosas, que fue un servicio que le ordenaron entregar, incluso con lo que debería decir al momento de la entrega, ese es su negocio y cobra por ello, lo habían hecho parecer, con toda premeditación mediática, como un cumplido del Tiktoker hacia la candidata PRIANISTA.

Un montaje más del opositor movimiento que encabeza la candidata PRIANISTA, y bastante burdo y evidente por cierto, además donde brotó la “espontaneidad” fingida de la candidata Xóchitl Gálvez, denotando el conocimiento de que iba a suceder la entrega, se filtró posteriormente que ella misma contrató el servicio a través de su hija.

Nimiedades en exceso para demostrar mediáticamente que es querida, respetada y admirada con adjetivos de “entrona” y “valiente” además de lo que arriba expliqué lo que significa el hecho de las rosas rojas.

Esto, más la firma con sangre en Guanajuato, te dan claros indicativos de las urgentes necesidades de estima y reconocimiento que tiene la candidata Xóchitl Gálvez, con una cuidada y escondida autoestima baja, encubriendo un pensamiento de inferioridad sobre sí misma, buscando obtener que lo que los demás piensen que tiene un gran valor, en este caso, hay una constante necesidad de recibir atención y de aprobación de los demás.

El pacto de sangre de Irapuato Guanajuato firmado por la candidata del PRIAN CONCEPTUA la intencionalidad real de un enraizado profundo en la noción de sacrificio, el pacto de sangre ha sido fundamental en tiempos de guerra y conflictos. Se escribe que al compartir la esencia de la vida (la sangre), las partes involucradas manifiestan su disposición a sacrificarlo todo por el bien del o los firmantes, este elemento ha trascendido culturas, siendo un recordatorio perdurable de la profunda conexión que se forja a través del acto de derramar sangre, y como es un concepto interpretativo el “derramar sangre” la aplicación dependerá el contexto que se revisa o en el que se da, pero al final de cuentas es un concepto enfocado al derrame de miedo, la violencia y la sangre.

Estamos frente a simbolismos aplicados para contundentemente descargar los conceptos con los que se identifican y van a utilizar, desde la marcha del miedo, la firma con sangre, el ramo de rosas rojas, las risitas nerviosas que delatan una gran inseguridad, las desmentidas continuas, las contradicciones, las agresiones y señalamientos mentirosos, los mensajes de hacer daño, mucho daño, para poder avanzar y la creación de tramas de percepción irreal que atentan contra la honorabilidad de las personas para quienes las hacen montaje, las campañas de PERCEPCIONES irreales dan una muestra clarísima de que van los opositores en sintonía por el camino de la búsqueda del enfrentamiento y la violencia como lo señaló su vocero Jorge Castañeda Gutman.

Buscarán los opositores PRIANISTAS llevar la contienda electoral hacia el fango para intentar lograr salir victoriosos con el demérito absoluto de la ganadora final de las elecciones, que ya conocen perfectamente los PRIANISTAS, y es la candidata de Morena y sus aliados, demeritarla y desgastarla hasta los huesos para que su gobernanza sea débil, aún con la apabullante victoria electoral que recibirá a su favor la Dra. Claudia Sheinbaum Prado.

El peligro de estas acciones es que el gobierno federal tendría que intervenir para retomar la seguridad en las elecciones, salvaguardar la seguridad de la nación y dar un golpe decisivo al timón para que fluyan las elecciones y lleguen a buen término, estarán atentando gravemente contra la democracia mexicana, si les resultara su estrategia de violentar la elección, recordando que están involucrando a sus amigos los criminales que llevarían a cabo el proceso violento de las elecciones para justificar la VIOLENCIA GENERALIZADA y con ello demandar la suspensión de la elección, además.

Explotar el odio en contra de los adversarios es una receta que tiene doble efecto porque profundiza los odios entre los dos bandos y estos pueden ser desbordados con gravísimas consecuencias para el país, y lo saben muy bien la gente que comanda a los opositores como Claudio X González, que incluso, X González, podría ser señalado como el principal incitador de la violencia y sedición, levantamiento grupal contra los gobernantes, las autoridades o el orden vigente y, en este caso, atentando contra la seguridad nacional que incluso podría señalarse como una rebelión de opositores a las normas electorales vigentes y que ellos mismos han venido defendiendo.

Eso los pudiera llevar a la pérdida de la libertad y el enjuiciamiento por sedición o rebelión, y hasta por traición a la patria en algún momento, ojalá no se sientan impunes, y no le rasquen nobles partes al tigre.

Entenderlo como debilidad del ejecutivo nacional a los opositores los delata que estarán retando a la autoridad máxima del país, porque saben que todos los caminos los llevarán al enfrentamiento y es lo que estarán buscando.

Todas sus acciones actuales, y sus actos, a los opositores PRIANISTAS-PRD los señalan a que ese es el camino que seguirán, que esa es su estrategia electoral.

Se saben perdidos, y no tienen más opción.

La vacuna a estas acciones es el refrán que dice “cuando uno no quiere, dos no pelean”, pero definitivamente todo tiene límite y hay facultades constitucionales para proceder a evitar la intencionalidad y las violentas reacciones de los opositores de la derecha neoliberal….

No la tendrán tan fácil si lo siguen intentando.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.