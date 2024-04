A Dios lo que es de Dios

Publicidad - LB2 -

Que difícil ha sido a través de los tiempos, que los seres humanos podamos comunicarnos y entender nuestra propia naturaleza en la razón y la justicia social. Esa falta de atención a comunicarnos deriva del egocentrismo y la división de clases que desde que nació la humanidad ha impuesto para servirse del más vulnerable.

Desde que Jesucristo fue crucificado, -hace más de dos mil años-, seguimos sin entender que la vida en sociedad es para apoyarnos los unos a los otros, de acuerdo con nuestras capacidades y aptitudes. El hombre-Dios, tampoco pudo en vida terrenal subsistir ante la envidia, la soberbia, el fanatismo, la política, la división de clases sociales, el odio, la discriminación racial, la misoginia, el libertinaje, la esclavitud, la crueldad y tortura para castigar a quienes cometían delitos según la ley romana.

De qué sirvió el mandamiento del Maestro Jesús de Nazareth “amaos los unos a los otros” o “ama a tu prójimo como a ti mismo”. Parafraseando a Cantinflas -en su obra cinematográfica “Su Excelencia”- en discurso ante las Naciones Unidas, que lo que dijo Jesucristo se interpretó como “mataos los unos contra los otros”, y seguimos decayendo en valores morales, religiosos y normas jurídicas.

En todo el mundo ocurre lo mismo. Algunas naciones peores, como Israel, que siendo Tierra Santa está en constante guerra. O en Estados Unidos que bajo la frase “En Dios confiamos” y el juramento ante la Biblia en sus juicios, denotan la hipocresía, además de promover la guerra como principales fabricantes de armas que obviamente son para matar.

En México, a pesar de ser un país con mayoría de cristianos, principalmente católicos, estamos unidos únicamente porque creemos, pero no profesamos la fe, ni hemos entendido los mandamientos de Dios, ni el único de Jesucristo. ¿Por qué? basta con que analicemos cómo nos expresamos, cómo tratamos al prójimo, cómo juzgamos a los demás, cómo defendemos nuestra versión de la verdad, cómo tratamos a nuestros familiares y amigos, y hasta cómo educamos a nuestros hijos.

Cada año en Semana Santa, la sociedad en general se ausenta más de Dios y los jóvenes no creen en la religión. Han sido educados bajo la imposición social de las Naciones Unidas bajo el pretexto de garantizar los derechos humanos, obligando a legislar a los países socios sobre normas jurídicas ajenas a nuestras costumbres y valores principalmente. Hace falta explicar los motivos de Dios, las exigencias del Creador, así como actualizar el evangelio a la época que estamos viviendo.

La presencia de Dios no es efectiva rezando el rosario todo el día, ni pidiendo a Dios que nos resuelva todos nuestros problemas, si no aplicamos en nosotros mismos la sinceridad en nuestras conciencias, pretendiendo engañar aparentando lo que no somos. Da vergüenza encontrarnos en la Santa Eucaristía a conocidos estafadores inmobiliarios, agiotistas, políticos corruptos, empresarios ladrones, millonarios que odian a sus familiares, drogadictos, alcohólicos, infieles, golpeadores y todo aquél que se considera “un regalo de Dios para la humanidad”.

Este tema lo abordo, porque México atraviesa por un camino muy difícil de superar en el comportamiento humano. Resulta que todo lo que irreal debemos aceptarlo como real. Lo que no existe como que sí existe. Lo no verdadero como verdadero. ¡Usted me entiende amable lector! La política como ciencia o como vocación está muy limitada y el tráfico de influencias ha desbancado a verdaderos servidores públicos. Generalmente llegan los impuros, los que traen cola que le pisen, los que se distinguieron como fariseos en la época de Jesús de Nazareth, están más presentes que nunca.

En redes sociales abundan los profetas de la verdad absoluta. Los políticos que esta vez acabarán con los delincuentes enviando al ejército a matarlos. Los que provocan terror afirmando que estamos a un paso del comunismo. Los que mienten con sus estadísticas. Los que presumen de ser puros y honestos. Los que con tal de ganar conviven con los pobres. Los comunicadores famosos de noticias y analistas políticos vendidos del sistema neoliberal. Los millonarios que quieren controlar el poder.

Lo cierto es que nada es cierto, ni es verdad la verdad que creemos. La manipulación internacional nos tiene hipnotizados e idiotizados, debidamente controlados desde la mercadotecnia de los IPhone y a través de redes sociales y la inteligencia artificial que está sustituyendo a la inteligencia humana. La educación precaria es el ejemplo de que la niñez y la juventud no saben nada de lo que deberían aprender.

La realidad del aumento en el consumo de drogas que ha crecido desmesuradamente creando industrias y empresas bajo el lavado de dinero, controlan a los débiles y vulnerables que ya es un elevado porcentaje de zombis con la droga más infame como el fentanilo. El crimen organizado solapado por los gobiernos como los Estados Unidos que les otorgan toda clase de facilidades para matar con armas potentes de alto alcance sigue su curso normal. Mientras culpan a México de sus desgracias.

Y ¿los cristianos? Bien gracias. Dizque orando por el bien de la humanidad en templos y en casas, pero en la calle se olvidan de las exigencias de Dios. Los Mandamientos están por encima de toda ley humana, pero no los impartimos, ni los explicamos, ni los conocemos. Tratando de convencer que venimos de Adán y Eva, menos seguidores de la fe cristiana habrá cada día. Hay que recordar: a Dios lo que es de Dios y ponerlo en práctica.

Héctor Molinar Apodaca Abogado especialista en Gestión de Conflictos y Mediación.