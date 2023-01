Los cambios en vías de cuidar compromisos y ambiciones

Los cambios siempre serán muy buenos cuando las cosas están atoradas o se están demeritando pero, cuando los cambios son por necesidades políticas y compromisos entonces los cambios más bien generan mucha desconfianza y suspicacia y más cuando hay asuntos penales muy importantes por resolver, y por encauzar, sobre todo buscando salvar una imagen sumamente deteriorada en el muy corto plazo que lleva la administración estatal de María Eugenia Campos Galván.

Es tanto la necesidad de buscar lavar la administración de la gobernadora que lo que le faltan son gente comprometida, capaz, ética y honrada que le ayude en la estrategia del enroque, le sobran quienes quieren, pero le faltan quienes puedan, y que les tenga confianza probada la gobernadora, su equipo leal, y de siempre, realmente es pequeño para la magnitud del reto y de las necesidades de recursos del grupo que apoya a la gobernadora.

El ENROQUE se aplica como Movimiento en el juego de ajedrez en el que el rey y una de su torre se mueven simultáneamente. El rey se mueve hacia la torre dos casillas y la torre hacia el rey hasta quedar en la casilla inmediatamente posterior al rey, cuidando al rey la torre está.- Sólo se puede hacer el enroque cuando no hay piezas entre el rey y la torre, ambas piezas no se han movido de su posición inicial con anterioridad y el rey no está en jaque o atraviesa en su movimiento de enroque casillas amenazadas.

La gobernadora sintió que estaba tan acorralada por la desconfianza de la opinión pública que se vio en la imperiosa necesidad de hacer el movimiento de ENROQUE para poder intentar ganar la confianza de los Chihuahuenses ya que su grupo, en el área judicial, había sido puesto en evidencia total y absoluta con el asunto del Cereso #3 que la obligó a tomar decisiones con la poca gente que puede contar, le sobran dedos de la mano a quienes les tiene confianza y la prueba misma de ello es el mismo ENROQUE.

El cambio más importante es el del Licenciado César Jáuregui Moreno en la Fiscalía General del Estado, quien substituye a el Lic. Javier Fierro quien pasa a la secretaría particular de la gobernadora.

Pudiera no ser de peso el cambio del Lic. Javier Fierro pero la gobernadora queda entre dos abogados que conocen el sistema judicial del estado de Chihuahua, y su productividad, y eso es lo más importante de los cambios por lo que espera la gobernadora que suceda con lo que impulsará en los próximos tiempos.

Un asunto que le hace mucho ruido a la gobernadora Maru Campos es el de César Duarte que con una sola visita al reo, por alguien no amigo, le puede hacer tremendo boquete a sus aspiraciones presidenciales y al seguir protegiéndolo de la justicia se le puede convertir en un asunto de suma gravedad, no solo para la gobernadora, sino para el PANISMO en el estado también, es por eso que llega César Jáuregui Moreno a la Fiscalía del Estado, el asunto de César Duarte tiene que ser resuelto a favor de la imagen de la gobernadora en este mismo año, no puede llegar a la candidatura (¿) presidencial con la carga del reo Duarte.

El segundo tema son los expedientes y los procesos del asunto de la nómina secreta que involucra, ya en proceso, a la gobernadora porque es un expediente, y un proceso judicial, que está en stand bye y no está resuelto ya que lo único que han podido hacer es poder reconstruir el proceso, por eso llega César Jáuregui Moreno a la Fiscalía y lo tienen que resolver en definitiva en este 2023 ya que la gobernadora no puede llegar a la candidatura (¿) presidencial con un proceso judicial abierto en su contra.

El tercer asunto, y no menos importante, es el de los expedientes “X” porque estos implican a gente Duartista conocedora de las actividades remuneradas ilegalmente de la gobernadora y que deberán quedar cerrados en este mismo año 2023 junto con el asunto del reo Duarte, van a la par, César Jáuregui es a quien le tiene confianza la Gobernadora para hacerlo.

César Jáuregui es quien deberá descarrilar las intenciones del Lic. Javier Corral de llegar a volver ser Senador de la República por Movimiento Ciudadano, el LAWFARE en contra de Javier Corral será constante y muy perverso buscando destruir la carrera del ex gobernador al precio que sea, la gobernadora Maru Campos Galván no puede permitirse que Javier Corral vuelva a tomar ímpetu en la política del estado, y menos como Senador.

Y por último César Jáuregui tiene que asumir el control del productivo negocio que son los CERESOS ESTATALES, que son hoy el talón de Aquiles de la administración de Maru Campos, quien más que un allegado de todas las confianzas, y probada lealtad, de la gobernadora, es el que entiende y conoce todo el teje y maneje de los Ceresos estatales. y en corto de la gobernadora estará Javier Fierro el ex fiscal.

La gobernadora tiene mucha prisa por reconstruir su imagen ante los Chihuahuenses y son variados los frentes que tiene abiertos, y sangrantes, que la ubican hoy como una pésima gobernadora, los ciudadanos dudan de su capacidad y dudan ya de su voluntad para resolver los asuntos que están lastimando a la sociedad.

Los cambios no son PRO-CHIHUAHUA, los cambios son única y exclusivamente PRO-MARU, Chihuahua es lo que menos le importa y, como ella bien dice, “Le vale madre”.

Hay que recordar que LOS DINEROS para la pre-campaña, y la campaña misma si saliera designada, son vitales y son muchos…

Y ¿de dónde?…. ¿de dónde cree que saldrán?…. nomás vea los cambios.

El tiempo siempre dará la razón a quien verdaderamente la tiene y los pone en su lugar.

