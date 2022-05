Pudieran ser unas elecciones más las que se llevarán a cabo el 5 de junio del presente año, de hecho lo son, pero con significados muy contundentes en sus resultados finales.

Llevamos ya tres años y medio de gobierno del presidente López Obrador que, por cierto, han sido tres años y medios de durísimas campañas negras en contra de su gobierno, han sido campañas sin medida, sin recato alguno y con toda la perversidad que fluye desde las esencias y dolencias de los opositores.

Campañas dirigidas no contra el presidente por no poder hacerlo ante la carencia de argumentación sólida concluyente que los obligó a irse contra su familia, se han ido contra sus cercanos colaboradores con señalamientos perversos manifestando una fuerte frustración por no poder hacerlo, y demostrarlo, en contra del presidente, han sido terribles las campañas en contra de todo lo que representa la 4T y el presidente, han sido de brutal agresiones que hasta el infante de su familia alcanzó.

De ahí nace la verdadera importancia en extremo de estas elecciones por venir porque evaluará, y determinará, la realidad incuestionable de cuanto han podido debilitar al presidente y su partido y que tanto éxito han tenido los opositores en sus costosísimas campañas negras.

Todo nace con empresarios a los que de alguna manera les quitaron de sus bolsillos cantidades enormes de presupuesto, empresarios del norte del país y del centro quienes tienen su “general” en Claudio X González de Kimberly Clark dirigiendo sus ejércitos del PRI-PAN, nace también con empresarios del norte del país que siempre han manifestado su animadversión con el presidente (Femsa – Soriana ) desde que ingresó el presidente a las grandes ligas políticas del país y sin faltar los políticos perdedores de hoy como Fox-Calderón principalmente porque no vale la pena hablar de los políticos traidores que a la sombra del presidente llegaron al poder, o al menos a migajas de poder.

Todos ellos enfocando sus baterías cálibe .50 para restarle fuerza y sumarle descrédito al presidente.

Pues bien, el 5 de Junio estará a la vista la realidad del alcance de los esfuerzos de los opositores.- Morena no tiene ninguna de las gubernaturas en juego en su poder hoy, por lo que cualquiera que fuera el resultado para Morena sería un gran avance político.

Pero, no solo van por el avance político los de MORENA, van por las gubernaturas y la confirmación del liderazgo del presidente López Obrador, además para demostrar contundentemente que tan desgastada está la oposición PRI-PAN como reflejo del resultado de las elecciones locales, en todo el país.

Los procesos electorales locales ordinarios que se celebrarán el 5 de junio de este año por las gubernaturas son en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

De lo anterior el PRI solo gobierna hoy en los estados de elecciones 2022 el estado de Hidalgo y el estado de Oaxaca, mientras el PAN gobierna en Aguascalientes, Durango y Tamaulipas, incluso en Quintana Roo gobierna una coalición formada por el PAN Y PRD, el PRI gobierna en 2 y el PAN gobierna en 4 practicamente de las 6 que están en disputa este año.

Si nos vamos a los números de las encuestas encontramos que el PRI perderá Hidalgo y Oaxaca, mientras el PAN pierde Tamaulipas y el estado donde tiene alianza con el PRD que es Quintana Roo.

En donde MORENA compite fuertemente contra el PAN es para arrebatarle Durango y Aguascalientes, donde las posibilidades de MORENA dependen del último estirón que hagan al cierre de las campañas pero, aun perdiendo esas gubernaturas MORENA, la oposición habrá perdido muchísima de su preferencia en esos estados, ambos estados están fuertemente peleados por MORENA a los PANISTAS, aún ganando no podrán presentar números alegres, aunque haya sido como haya sido.

Por lo tanto, de las SEIS gubernaturas en disputa hay CUATRO con amplio margen a favor de MORENA y esto es un avance importantísimo para MORENA en el escenario político nacional, sería un 67% de la disputa electoral a favor de MORENA.

Con respecto a Durango y Aguascalientes la disputa es cerrada, incluso en Aguascalientes pudiera haber, según las encuestas, prácticamente un empate técnico en la elección, en Durango sin llegar a un empate MORENA pudiera llevarse la gubernatura.

Por lo tanto, y con ese pronóstico, estaríamos en que MORENA lograría la QUINTA gubernatura de las SEIS en disputa, logrando el 83% de las gubernaturas en disputa.

Aguascalientes es el coco de cualquier pronóstico por lo que no considero que pudiera ser para MORENA, pero el PAN habrá perdido muchísimo de su preferencia electoral en esa entidad 100% PANISTA.

Por lo tanto mi pronóstico es de 5 de 6 a favor de MORENA en el escenario más exitoso para MORENA y para el presidente López Obrador, 6-6 es para hacer jubilosa fiesta nacional en el zócalo de la Ciudad de México.

En cualquiera de los TRES escenarios descritos, el del 67%, el del 85% y el del 100% son un gran avance político para MORENA en el contexto político nacional.

Y resumiendo, los opositores PRI-PAN-PRD habrán quedado en el peor de los ridículos políticos en cualquiera de los escenarios que logren, sus campañas negras, mediáticas y perversas no les habrán servido más que para nada y absolutamente nada porque el presidente habrá salido extremadamente fuertísimo y listo para el escenario electoral 2023 donde será el PRI el que se juegue su supervivencia, perder Coahuila y Estado de México será la tumba política del PRI, ya no tendrá más oxígeno para continuar en la palestra política más que como rémora de otro en declive cómo será el PAN.

No hay encuesta más certera que la que otorga la elección.

El presidente Andrés Manuel López Obrador saldrá sumamente fortalecido en estas elecciones y los opositores habrán de quedar como mentirosos al haber estado sosteniendo que el pueblo de México rechaza al presidente, todos los días en redes sociales es el tema de que MORENA Y EL PRESIDENTE van perdiendo fuerza electoral, más las mentiras y mentiras más los montajes de todos los días arreglando escenarios e inventando cuentos.

Mas sin embargo no todo es miel sobre hojuelas para el presidente ya que tiene frente de si la madre de las agresiones desestabilizadoras en Hidalgo con Rubén Moreira queriendo ROBARSE la elección al costo que sea y Tamaulipas con Cabeza de Vaca buscando reventar el proceso electoral e incendiar el estado para evitar a toda costa el arribo de MORENA a la gubernatura porque sabe muy bien que no habrá pasado ni un minuto de que haya entregado el poder cuando lo estarán deteniendo para afrontar los delitos graves que se le imputan desde el desafuero y, en ese minuto, haberse convertido en un prófugo de la justicia federal.

Van a poner los opositores PANISTAS Y PRIISTAS a prueba el temple del Presidente de la República y el presidente López Obrador podrá a prueba toda su capacidad política y estratégica para evitar se dé el choque de trenes, o al menos no resulte un incendio de proporciones no previstas.

A Rubén Moreira se ha encargado su propio hermano Humberto en descubrirlo en su intenciones planes, al dejarlo en descubierto se ha dado MORENA a la tarea de prevenirse y actual previamente con toda la fuerza del partido.

De Tamaulipas baste recordar que los últimos gobernadores, desde Cavazos Lerma hasta el actual han sido señalados, acusados, imputados, sentenciados y metidos a la cárcel por narcos y por estar coludidos con el CRIMEN ORGANIZADO, su brazo armado es, Y HA SIDO, el crimen organizado en Tamaulipas además del El Grupo de Operaciones Especiales, GOEPES TAMAULIPAS como se les identifica y que son fuerzas policiacas fuertemente armadas que acompañan al gobernador Cabeza de Vaca del PAN, armados con tanquetas con calibre .50 y que estuvieron protegiendo al gobernador durante su DESAFUERO.

A mi juicio, Tamaulipas es el foco súper rojo que esta encendido para la celebración de las elecciones de gobernador, es latente el peligro y el riesgo de fuego ante la inminente situación del gobernador ya sin el poder del gobierno que lo protegió, ya da síntomas de comenzar a perder la cordura.

Y donde precisamente el PRIAN se consideraba suficientemente fortalecido para poder retener las gubernaturas es donde se están dando las posibilidades de perder el control, los PANISTAS Y LOS PRIISTAS saben que ya no tienen más por hacer por lo tanto van hacer todo lo que tengan que hacer para no ser arrebatados del poder en Tamaulipas y en Hidalgo.

Y ante todo esto el INE de plácemes.- El INE tendrá muchísima responsabilidad ante cualquier siniestro que se desencadene en Hidalgo y Tamaulipas por no haber actuado ante tanta evidencia a la vista de todos.

LA TOLERANCIA del INE, su apatía y su ceguera están cultivando el estallido en Tamaulipas y los enfrentamientos violentos en Hidalgo.

El INE espera los acontecimientos con los cartuchos cargados en la recámara.