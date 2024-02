Regresa Arte en las Calles con toda la fuerza del rock

Publicidad - LB2 -

Los espacios públicos son de todos y hay que aprovecharlos de la mejor manera, y una de ellas es acudiendo a la jornada musical que se ofrecerá de manera gratuita en el Corredor del Centro Histórico de Juárez.

Ciudad Juárez, Chih .– Siempre es un buen momento para escuchar propuestas que potencien el bagaje artístico y cultural; de tal modo, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), llevará a cabo su programa Arte en las Calles, el próximo 25 de febrero a las 12:00 del mediodía.

Las agrupaciones invitadas son: The Hit, Mandrágora y Garage Humana; por lo que será un evento dedicado al rock clásico y rock alternativo, señaló Gabriela Fernández, vocera del instituto.

En cuanto a las bandas, The Hit, es originaria de esta frontera; caracterizada por poseer un sonido y un estilo del rock and roll de los 60s. Tienen la intención de hacer bailar a los asistentes para que pasen un rato ameno escuchando clásicos con influencia que van desde los Beatles hasta Elvis Presley, Jerry by Luis y Credence.

Por su parte, Mandrágora se forma hace un año; es un grupo versátil con su estilo muy particular de interpretar éxitos diversos del rock clásico de agrupaciones como The doors, Led Zepellin e Eagles entre otras bandas más. Garantizando que cada tema será un viaje de nostalgia.

Respecto al grupo Garage Humana, se integró en el año 2014; cuenta con diferentes influencias musicales, sin embargo, su sonido original reside en el rock independiente. En el año 2015, realizó su primera producción discográfica que tiene como título “A tu criterio”. Para el año 2022 regresó con una propuesta nueva y un sonido reinventado.

El Gobierno Municipal a través del IPACULT, invita a las familias juarenses a disfrutar de buena música y conocer las propuestas que surgen en cuanto al ámbito musical de la región.

