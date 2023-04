Imprecisiones de la historia

Publicidad - LB2 -

Este texto no pretende corregirle la plana a nadie ni a nada establecido, solo aportar un punto de vista diferente o alternativo de lo que aseguran otros. Debatir un hecho o un personaje histórico es un tanto estéril, tome lo que crea correcto y deseche lo que considere mal fundado. Se dice que, «La historia la escriben los vencedores«. Significa que aquellos que tienen el poder controlan también lo que se dice acerca del pasado para asegurar su dominio del futuro, ¿le suena conocido o factible? Mi consejo es que no creamos a pie juntillas lo que dice un solo autor o fuente. Pongamos por ejemplo a Benito Juárez García, en mi concepto, sobrevalorado por la historia, desde pequeños se nos enseñó que fue un hombre inmaculado, sin falla alguna, hay varias lecturas que nos dicen todo lo contrario. Primero, él no fue elegido como presidente, llegó a esa importante posición porque era el presidente de la SCJN y después nunca quiso dejar el poder, se cuestiona que haya mandado a fusilar a Maximiliano de Habsburgo, cuando esté realmente amó a México, con haberlo expulsado era suficiente. Peor aún, si usted se toma la molestia de leer el importante tratado, McLane-Ocampo, se va a horrorizar del espíritu entreguista con los EUA de Juárez. Para terminar, aunque no es importante, algunas fuentes dicen que su estatura era de 1.39 Mts. y otras de sólo 1.29 Mts.

Otro personaje favorito de la historia es Francisco Villa, romantizado por la historia patria como una especie de Robin Hood mexicano, aquel que robaba a los ricos para ayudar a los pobres, se cuenta que además, es el único que invadió militarmente a los EUA, no se dice que mandó a sus dorados a invadir la pequeña población de Columbus NM, él personalmente jamás cruzó la frontera. Se menciona como si fuera mucha gracia, que se casó más de 75 veces (muchas de ellas falsas), de forma oficial se le reconocen 23 esposas con las que se dice tuvo por lo menos 26 hijos. Su valentía es bastante cuestionable, claro, si le llevaban prisioneros amarrados y por lo tanto indefensos, así cualquiera. Me resulta muy extraño ser precisamente yo que esto escriba, porque desde niño me encandiló la historia de Villa y me sumé al culto popular que ensalza su memoria.

La Madre Teresa de Calcuta, quién ganó incluso el premio Nobel de la Paz en 1979, tiene demasiados claroscuros. Por un lado se le menciona casi en estado de santidad y por otro como todo lo contrario. Muchos hemos usado la frase que se le atribuye, «Hay que dar hasta que duela«, sin embargo, hay también testimonios que revelan aspectos muy oscuros de su personalidad.

Por último, quiero mencionar (aunque no debería), acerca del aspecto físico del hombre (para algunos, Dios, yo entre ellos), más importante de la historia, aquel que es el parteaguas de la historia universal, Jesucristo. Insisto, únicamente mencionaré mi desacuerdo con la imagen «Europeízada» del mismo, que no corresponde mínimamente a su ascendencia y origen. Él nació en Nazaret cerca de Jerusalén, es decir en el medio oriente, continente asiático, sus facciones, color de ojos y cabello no corresponden a las imágenes que conocemos. Ahí le dejo, para evitarme problemas por abordar un tema con tantas aristas. Recomendación, discrimine lo que lee, no todo es verdad.

«Me maravillo a menudo de que la historia resulte tan pesada, porque gran parte de ella debe ser pura invención»

Jane Austen



«Incluso el pasado puede modificarse; los historiadores no paran de demostrarlo»

Jean Paul Sartre



«El único deber que tenemos con la historia es reescribirla»

Oscar Wilde

