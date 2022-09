¡Frases para la historia!

La primera de ellas (esta semana son dos), la emitió la flamante Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez durante una «Malintencionada» entrevista que le hizo la periodista (hoy proscrita) Danielle Dithurbide, quien le preguntó, ¿con la nueva Reforma Educativa cómo va un niño de segundo año mejorar su aprendizaje de las matemáticas?

En lo particular, me llena de indignación la servicia y maldad de la comunicadora, sabe que la alta funcionaria si mucho sabe cuanto es 2+2, cómo es que se atreve a exhibirla de esa manera. En la respuesta de esa pobre mujer está contenida la primer frase célebre referida, «No podría contestar eso«, ándele, lo que procede es que corran de Televisa a Danielle por pasarse de lanza. La segunda frase para la posteridad (posteridat para estar a tono con este ígnaro gobierno) es, «Cambié de opinión» y corresponde al ínclito e increíble presidente de México, cuando se le cuestionó acerca de por qué antes se oponía a la militarización del país y ahora la pretende imponer, no importándole la opinión de la ciudadanía, imaginen ustedes, dijo que primero los pobres, cambié de opinión, también dijo que no iban a faltar medicinas, cambié de opinión. Así nuestro país, ya se imaginará como terminará todo esto…

El pueblo chileno dijo «No». Cada día una nación diferente nos pone la muestra, esta vez le tocó a la austral República de Chile, como sabemos, eligieron a Gabriel Boric Font como presidente, este personaje de filiación ideológica de izquierda, intentó modificar la Constitución para volverla socialista y el pueblo le votó mayoritariamente con un rotundo «NO«. Bien por la democracia de ese país, es la segunda vez que lo hace, la misma medicina le recetó al dictador Augusto Pinochet y su sueño de re elegirse. Decía que muchos países (por pequeños que sean) nos ponen la muestra, ya sea El Salvador y su preparado y valiente mandatario sometiendo a sus famosa mara salvatrucha al imperio de la ley o a diversos países con altos niveles de crecimiento económico, basados en: su sistema educativo, honestidad, funcionarios preparados, vocación democrática… entre muchos otros. Aquí, estamos entrampados en un perjudicial presidencialismo y dependemos de la voluntad fantasiosa de un solo hombre codicioso de poder. Hoy por ejemplo busca militarizar al país y con ayuda inconcebible de los legisladores del PRI, lo más seguro es que lo consiga, espero equivocarme en mi apreciación.

Ciudad Juárez y sus: Amores perros».- no se puede esperar nada bueno del displicente votante fronterizo, cuando re elige a un Teto Murguía y después también re elige a un Armando Cabada. ¿es un electorado masoquista? Pues parece. Hoy está entregado a un Cruz Pérez Cuellar que se atrevió a endilgarles dos carritos eloteros habilitados como pinta rayas en la estratosférica cantidad de $77,000,000.00, si, son setenta y siete millones de pesos. Dichos artefactos (están hasta graciosos) si mucho cuestan, 1,000 Dlls. c/u, es decir, se está inflando su precio en dos mil veces, ¿es Cd. Juárez una comunidad normal? No lo creo. Incluso, el hermano de Cruz, de nombre Alejandro Pérez Cuellar es el encargado de los «Bisnes» (negocios), todo pasa por sus ávidas manos, ¿pretende un contrato con el gobierno municipal? Deberá pagar un 20% por concepto de moche, así, con impudicia y descaro. ¿Qué fue del Juárez de mis amores y recuerdos? ¡No queda prácticamente nada! Habrá Cruz para rato, más aún, por Morena, por el PAN o juntos, ¿quién es el valiente que le impedirá llegar a la gubernatura de Chihuahua? Por cierto, que pésima fotografía de la gobernadora caminando sobre el agua en Meoqui (cual Jesús de Nazareth), nadie le cree y se presta a todo tipo de burlas y descalificaciones, siga empleando a inútiles gobernadora, ¡va muy bien!

Carnaval de pasiones (fuego en la sangre) en NCG.- digno de una obra de teatro del género vodevil, la presidente municipal hace cómicas declaraciones a la opinión pública, se dice víctima de un complot pasional orquestado por Juan Carlos Loera de la Rosa y el director del Tren del Noroeste Mtro. Dinazar Echavarría, quienes despechados por no obtener sus favores (no se de que tipo), han montado una campaña de difamación en su contra. Si la intención es victimizarse, definitivamente no lo consigue, aunque si logra la diversión popular, lo que se agradece. ¿También ellos son culpables de que la gente desairara la invitación a la cena-baile que ofreció con motivo de su informe? Fue tan deprimente la no asistencia que dan ganas de llorar. Por cierto, felicito a la regidora del PT, Ing. Yensi Chafino por su contundente posicionamiento ante el esmirriado y mentiroso informe referido.

