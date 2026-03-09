Elsa Medina y la comunidad que mira la ciudad

Publicidad - LB2 -

Cada 8 de marzo, el International Women’s Day (conocido popularmente como 8M) nos obliga a mirar con mayor atención a las mujeres que han abierto camino en distintos ámbitos sociales. En el caso de la fotografía mexicana, uno de esos nombres es el de Elsa Medina, una autora cuya trayectoria permite reflexionar no sólo sobre la potencia del fotoperiodismo, sino también sobre la lucha constante que muchas mujeres han tenido que sostener para ocupar un lugar en espacios históricamente dominados por hombres. Tomarla hoy como punto de partida (o como pretexto) para esta columna resulta pertinente: su obra nos recuerda que la fotografía no es únicamente una técnica o un arte, sino también una forma de posicionamiento social.

Hablar de Elsa Medina implica reconocer dos dimensiones inseparables. Por un lado, la fotógrafa que durante décadas ha documentado la realidad social de México; por otro, la mujer que tuvo que abrirse paso en el terreno áspero del fotoperiodismo. Su trabajo en el periódico La Jornada y su participación en múltiples proyectos documentales consolidaron una mirada que siempre ha privilegiado la dignidad humana y el registro crítico de la realidad. No es casual que muchas de sus imágenes se hayan convertido en referentes de la memoria visual contemporánea del país.

El ejercicio del fotoperiodismo que ha practicado Medina se inscribe en una tradición fundamental: la de la fotografía como testimonio social. A diferencia de la imagen meramente estética o publicitaria, el fotoperiodismo busca confrontar al espectador con aquello que muchas veces preferimos no ver. En ese sentido, la cámara no es solamente una herramienta técnica; es también un instrumento político y ético. Las fotografías de Medina (ya sea en contextos de protesta social, en escenas urbanas o en retratos de personajes anónimos) poseen esa capacidad de interpelar al espectador y recordarle que la realidad está hecha de tensiones, desigualdades y resistencias.

Su trayectoria, que abarca más de cuatro décadas, confirma esa vocación. Desde sus primeras exploraciones en la fotografía documental hasta su consolidación como una de las figuras más importantes del fotoperiodismo mexicano, Elsa Medina ha construido una obra coherente, sensible y profundamente humana. Exposiciones recientes en el Centro de la Imagen permiten revisar su archivo como una cartografía visual de la historia reciente de México. En sus fotografías se cruzan los rostros de la ciudad, los gestos de la vida cotidiana y las huellas de los procesos políticos que han marcado al país.

Pero la fotografía no vive únicamente en las galerías o en los libros especializados o periódicos. También respira en las calles y en las comunidades que se reúnen para mirar la ciudad con una cámara en la mano. Un ejemplo de ello es el Club Fotográfico del Centro Histórico, un colectivo de fotógrafos aficionados y profesionales que realizan recorridos por el corazón de la Ciudad de México para documentar su arquitectura, su vida cotidiana y sus múltiples capas de historia. Más que un simple grupo de entusiastas de la fotografía, el club funciona como un espacio de encuentro donde la práctica visual se convierte en una experiencia compartida.

La existencia de comunidades como ésta merece una valoración positiva. En un contexto cultural donde muchas veces se privilegia la figura del artista individual, los colectivos fotográficos recuerdan que la creación también puede ser un acto comunitario. Cuando decenas de personas caminan juntas por el Centro Histórico con la intención de observar y fotografiar la ciudad, se está produciendo algo más que imágenes: se está generando memoria visual colectiva, se está democratizando la producción de imágenes y, sobre todo, se está construyendo comunidad.

En días recientes, los integrantes de este club tuvieron la oportunidad de recorrer la exposición de Elsa Medina guiados por la propia fotógrafa. El encuentro entre una comunidad de fotógrafos urbanos y una autora con una trayectoria consolidada representa algo más que una simple visita a una galería. Es, en realidad, un momento de transmisión cultural: la experiencia de quien ha dedicado su vida a la fotografía dialoga con quienes están explorando esa misma práctica desde otros lugares.

Ese tipo de vínculos entre comunidades artísticas y autores reconocidos resulta fundamental para la vitalidad de cualquier ecosistema cultural. Sin embargo, aquí aparece el punto crítico que no podemos ignorar. En México, el desarrollo cultural suele quedar atrapado en una estructura institucional que funciona como una especie de jaula burocrática. Mientras los grandes nombres circulan en museos y galerías, muchas comunidades artísticas sobreviven gracias a la autogestión, la voluntad colectiva y el entusiasmo de sus integrantes.

La paradoja es evidente: el país posee una riqueza cultural extraordinaria, pero el sistema de apoyo a la cultura sigue siendo frágil e insuficiente. Colectivos como el Club Fotográfico del Centro Histórico demuestran que existe una energía social enorme para producir cultura, pero también evidencian la falta de políticas públicas que reconozcan y fortalezcan estas iniciativas.

El encuentro con Elsa Medina, en ese sentido, funciona como una metáfora. Por un momento, la tradición del fotoperiodismo mexicano y la práctica colectiva de la fotografía urbana coincidieron en un mismo espacio. Ojalá que ese tipo de encuentros no dependan únicamente de coincidencias afortunadas, sino que formen parte de una política cultural que entienda algo fundamental: que la cultura no vive sólo en las instituciones, sino también (y sobre todo) en las comunidades que la practican.

Elias Ascencio Diseñador gráfico, fotógrafo y docente con más de 30 años de trayectoria artística y educativa. Maestro en Administración Pública y doctorante en Semiótica, ha trabajado en Metro CDMX y marcas nacionales. Líder filantrópico y promotor cultural en México.