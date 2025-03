El destino manifiesto de Ciudad Juárez: recuperar la grandeza

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez siempre ha sido heroica. Desde sus albores, ha sido testigo de gestas memorables, de una historia tejida con el esfuerzo de hombres y mujeres que jamás se rindieron. Esta ciudad ha desafiado la aridez del desierto, ha soportado tempestades y, aun en los momentos más oscuros, ha sabido levantarse con la frente en alto. Hoy, una vez más, el destino nos llama: recuperar la grandeza de Juárez y reclamar el lugar que nos corresponde en la historia.

Pero la grandeza no se hereda: se construye, día a día, con visión, con trabajo y con determinación. No hay riqueza sin esfuerzo, no hay empleo sin empresas, y no hay futuro sin la certeza de que cada ciudadano puede forjar su propio destino y nadie sabe, como los juarenses, labrarse su destino con sus manos, con esas manos que producen, que crean con el orgullo de la denominación de hecho en el norte.

Por esta razón, por la prosperidad de la heroica frontera, desde la Bancada Naranja hemos impulsado una agenda para el fortalecimiento del motor industrial de nuestro norte, para derribar los muros de la burocracia, esas cadenas que durante demasiado tiempo sofocaron el ingenio y la creatividad de los juarenses. No podemos permitir que la voracidad del Estado mate la iniciativa privada ni que la regulación excesiva transforme la esperanza en desaliento. Juárez es tierra de emprendedores, de soñadores con manos de hierro y voluntad inquebrantable.

El camino es la libertad económica, la reducción de impuestos, que el dinero de los juarenses se quede en sus bolsillos. El camino es acabar con el saqueo sádico, sistemático, del fruto del esfuerzo de quienes se levantan a trabajar antes del alba. Lo hacemos por los trabajadores de la maquila, por los repartidores, por los que trabajan de sol a sol, por las madres trabajadoras, por los docentes, por las enfermeras, por la clase media, por los doctores, los electricistas, por cada juarense de bien.

Lo hemos dicho con toda claridad, el camino es atraer inversión, incentivar la producción, respetar el Estado de derecho, dar seguridad jurídica, incentivar la competencia y el libre mercado, esa es la mejor herramienta para generar prosperidad y desarrollo.

Toda grandeza necesita cimientos sólidos y esos cimientos son la seguridad jurídica y el estado de derecho. Nadie invierte donde reina la incertidumbre; nadie arriesga donde no hay garantías. Por ello, hemos emprendido una lucha frontal para fortalecer el estado de derecho, para que quien confíe en Juárez lo haga con la certeza de que aquí se respeta el fruto del esfuerzo y se honra la palabra empeñada.

El destino manifiesto de nuestra ciudad es innegable: Juárez debe ser el bastión de desarrollo y riqueza al que siempre ha estado destinado. Ciudad Juárez siempre ha sido

heroica. Este es el momento para levantar la cabeza y recordar quiénes somos. Es el momento de forjar el porvenir con nuestras propias manos, y con la inquebrantable fe en nuestra tierra, reclamar lo que nos pertenece por derecho y esfuerzo.

Francisco Sánchez Villegas Geoestratega, abogado humanista, defensor de la ilustración y político disruptivo. Desde el cargo de Secretario del Ayuntamiento del Gobierno Independiente de Parral, ha impulsado una trascendental agenda de empoderamiento ciudadano. Fundador y Curador de Casa Ícaro, Think Tank concentrado en el futuro y la libertad. Pensador neorenacentista propulsor de polímatas. Buscador de mentes virtuosas. Antifrágil. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.