El siniestro Donald Trump (Orange Man) quiere popularidad y me imagino que usted intuye quien es la piñata, somos nosotros en la persona del presidente.

En artículos anteriores me referí a la fuerza que tiene un personaje sobre la persona real, de tal manera que la actuación grotesca y desmesurada del ex presidente norteamericano lo hacen ver como la caricatura de si mismo. El pasado 23 de abril hizo crueles e innecesarias declaraciones en contra del presidente de México, en tono de insana burla, mencionó que nunca había conocido a un jefe de estado tan fácil de «Doblar«, que lo amenazó con aranceles a los productos mexicanos y de inmediato logró ponerlo de rodillas y que este dispusiera de 28,000 efectivos de la Guardia Nacional a cuidarle sus fronteras conteniendo el flujo de indocumentados. Vuelve Trump a vestir la botarga de Donald Trump y con un discurso anti mexicano toma a nuestro país de piñata, pretende revivir viejas glorias, es un caso de auténtico bullying político, propiciado por el doloroso entreguismo del presidente de México. Cuan equivocado fue lopes cuando apoyó indebidamente a su «Amigo Trun» para su reelección que para fortuna del mundo no logró, en su inconsciencia e infantilismo político, lopes se mostró incluso hostil hacia Joe Biden cuando este resultó ser el nuevo POTUS (así se abrevia al presidente de USA).

Las difíciles y complejas relaciones entre México y EUA.- hoy no voy a hacer escarnio del presidente de nuestro país, él mismo se encarga de eso, sólo me permito recomendarle que en lo posible (por el bien de la nación) cambie su política en contra del poderoso país del norte, su discurso anti yankee cubano-venezolano está fuera de lugar, es: extemporáneo, peligroso y hasta cierto punto suicida. En lo particular no le creo su pretendido nacionalismo y lamento su obsesión de pasar a la historia como héroe, me parece desproporcionada. Por años, millones de mexicanos creímos en un Andrés Manuel López Obrador que hoy, a golpes de realidad, podemos ver que sólo se trataba de un personaje, que resultó ser la antítesis de lo que nos vendió y en quien confiamos. Millones hemos dejado de creer en él, millones habrán de dejarlo… ¡fue un sueño que se convirtió en pesadilla!

La guerra Rusia vs Ucrania o la devaluación del comunismo.- hace dos semanas sostuve un debate con mi hijo Norberto Pérez Lara en el medio de comunicación El Tren del Noroeste TV. En mi caso defendía la visión de izquierda (socialista) y él de derecha (capitalista), he de reconocer lo débil de mis argumentos en favor de una ideología que ha demostrado su ineficacia a nivel mundial. La guerra entre Rusia y Ucrania, ¿o debemos llamarla por su nombre, invasión? Ha desnudado al país (Rusia) emblema del socialismo como un país sanguinario, inhumano y brutal. Las razones de invadir a Ucrania, no son muy diferentes a las esgrimidas por la Alemania nazi, expansión, poder, conquista, brutalidad… locura. Felicito al pueblo ucraniano por la (ellos si) heroica defensa de su nación, su presidente Volodímir Oleksándrovich Zelenski quien de comediante se convirtió en estadista, no como otros que de presidentes se vuelven comediantes. Decía que la actuación de Rusia la ha evidenciado, igual que a muchos añoradores de las ideas comunistas, y nos han dado un auténtico baño de agua fría, la izquierda huele a pobreza y atraso, es increíble que yo diga eso.

¿Cuesta abajo en nuestra rodada? Como dice el nostálgico y triste (dejaría de ser tango) tango argentino, «Cuesta abajo«. El portal de noticias El Universal, nos da cuenta de que nuestro país cae de la posición 15 a la 17 en en concierto internacional de las economías más fuertes del mundo. No debemos olvidar que México llegó a ser la Economía #12, que tenemos recursos y potencialidades para estar dentro de las diez más grandes, sin embargo nuestra, organización social, pésimos gobiernos, baja productividad, poca visión empresarial, corrupción pública y privada, débil marco jurídico… entre otras razones nos tienen en el lugar 17… y cayendo, por ello lo de cuesta abajo en nuestra rodada. De la posición 15 a la 17, fuimos desplazados por Irán e Indonesia y ahí seguirán otros, todos aquellos que se atrevan a mirar hacia adelante, no como nosotros empeñados en voltear al pasado. ¿Seremos capaces de revertir esa inercia regresiva? Si lo creo, nuestra cita con la historia es la elección del 2024.



Una grata revelación, nuestra diputada por el II Distrito Lic. Ilse América García.- las veces que le hemos solicitado su intervención para atender asuntos que atañen a la comunidad, de inmediato ha respondido y brindado el apoyo, su vocación de servicio es notoria y eficaz. Felicito también a sus colaboradores por asesorarla con sabiduría. He visto como está donde se le necesita, espero que ese nivel de actividad, no decaiga y por que no, se incremente. ¡Estamos muy bien representados en el Congreso Estatal! Esa es la mejor manera de cumplir con su encargo, labrarse un buen futuro y contar con el aprecio ciudadano.

«No quiero nada con México más que construir un muro impenetrable y que dejen de estafar a EE.UU»

Donald Trump



«El divorcio: una reanudación de las relaciones diplomáticas y la rectificación de la frontera»

Ambrose Bierce



«No tengo miedo de un ejército de leones dirigido por una oveja. Tengo miedo de un ejército de ovejas dirigido por un león»

Alejandro Magno