Derechos Humanos para los humanos

“Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o CUALQUIER OTRA CONDICIÓN. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles”.

El tema de los Derechos Humanos es un tema no tan complejo porque todo circula en la voluntad de aplicar los derechos humanos en todos los humanos, algo que está perfectamente bien establecido y muy claro para todos, los Derechos Humanos son de consistencia y observancia mundial.

Hay que recordar que toda la estructura organizacional para hacer valer los Derechos Humanos así como sus leyes nacionales, los acuerdos internacionales, la estructura laboral y patrimonial de la oficina de Derechos Humanos fueron construidas, y aprobadas, desde los tiempos neoliberales (hoy opositores) y debemos saber que realmente poco, o nada, ha cambiado.

Las leyes nacionales de Derechos Humanos están en sintonía con los tratados mundiales de los Derechos Humanos y, desde los tiempos en que gobernaban los hoy opositores, ejercían la actividad en base a ellos.- En el fondo nada ha cambiado en materia de Derechos Humanos más que la voluntad presidencial de aplicarlos para todos, todo HOMO SAPIENS es un ser humano y tiene derechos reconocidos.

Los derechos humanos son aquellos instrumentos fundamentados en la dignidad humana que permiten a las personas alcanzar su plena autorrealización.- En consecuencia incluyen aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna y la satisfacción de sus necesidades, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica o de CUALQUIER OTRA CONDICIÓN, son para todos los SERES HUMANOS de este planeta.

Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos y estos estarán garantizados por los países firmantes de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos o Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y sus Protocolos (Carta Internacional de Derechos Humanos) están obligados jurídicamente a su cumplimiento. Así, por ejemplo, en relación con la pena de muerte, contraria al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, no ha sido firmado por países como China, Irán, Estados Unidos, Vietnam, Japón e India.

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Hoy la nueva estrategia de los PANISTAS es que los delincuentes son «bestias» que no merecen derechos humanos, así de categóricos están siendo los PANISTAS con respecto a los Derechos Humanos como preámbulo a una campaña negra de desgaste hacia el presidente con tema central los delincuentes y la inseguridad.

Da inicio la campaña en contra del presidente con la declaratoria del PANISMO por conducto de la PANISTA América Rangel “Los derechos humanos son, precisamente, para los humanos. Los delincuentes son bestias que no merecen ninguna consideración“

Así de entrada, vale la pena preguntar si ¿ese es el criterio de los PANISTAS sobre Derechos Humanos? entonces porqué durante sus DOS SEXENIOS en el poder no se atrevieron a modificar las leyes y las interpretaciones a los Tratados Internacionales para jurídicamente plasmar que NO TODOS los seres humanos tienen Derechos Humanos, como los delincuentes.- Tiempo tuvieron, el poder lo tuvieron y pudieron hacerlo, pero no lo hicieron… ¿Por qué?

Bueno si tiene respuesta, primero hay que reconocer que el tema de la inseguridad es un tema muy sensible para el gobierno de la 4T y en consecuencia es una magnífica oportunidad para denostar al gobierno por parte de los opositores PRIANISTAS, “abrazos y no balazos” se viene convirtiendo el tema de campaña mediática de los opositores.

Dado lo anterior buscan enlazar el tema de que el presidente abraza a los delincuentes y que por ello no ejerce el poder del estado a plenitud en contra de ellos o sea, balazos… de ahí viene el enlace de la estrategia opositora para su campaña mediática con los delincuentes y los derechos humanos.

Mientras el gobierno hoy respeta y promueve los Derechos Humanos a TODOS LOS MEXICANOS, hoy los opositores lo utilizarán en forma negativa aduciendo que los delincuentes son bestias que no deben tener derechos humanos que les salvaguarde la vida y el derecho a una defensa, hoy los opositores quieren balazos y negativamente señalar al presidente como protector de delincuentes porque este respeta y promueve los Derechos Humanos, todos hoy tienen Derechos Humanos que respetarles cualquiera que esta sea su condición jurídica.- Para los delincuentes declarados culpables sus Derechos Humanos estarán limitados pero no perdidos mientras están en el estatus de culpable.

Por ejemplo, un delincuente IMPUTADO tiene derecho a la presunción de inocencia, conocer las razones de la detención, comunicarse con un familiar y con su defensor, a la irretroactividad de la ley, a no ser sometido a detenciones arbitrarias, ni a técnicas de investigación que atenten contra su dignidad o alteren su libre voluntad, rendir pruebas.

Como podemos ver los derechos no se pierden, algunos derechos se limitan como la libertad.

Los opositores NUNCA cambiaron las leyes para dar pie a que los delincuentes no tuvieran DERECHOS HUMANOS, pudieron hacerlo pero jamás ni lo intentaron y hoy, que no están en el poder, se vienen a quejar y señalar por qué los delincuentes tienen Derechos Humanos.

Claro buscarán empatar las campañas mediáticas que están vigentes con las de los Derechos Humanos para golpear al presidente en el sentido de señalar un “contubernio” entre el gobierno y los delincuentes y que por eso los respeta, increíble el cinismo.

Están buscando “suavizar” las acciones de las autoridades judiciales en la Ciudad de México argumentando, para su defensa, que el gobierno está buscando perjudicar a los PANISTAS cuando está tolerando y protegiendo a los delincuentes sin alcanzar a entender que ellos también se han convertido en delincuentes como en el caso del Cartel Inmobiliario donde el PANISMO está embarrado hasta sus entrañas.

Les molestó la detención de Murillo Karam por el asunto de la verdad histórica del caso Ayotzinapa y argumentaron exactamente lo mismo, que como detienen a Murillo habiendo tanto delincuente protegido por la presidencia.

Se les olvida al PRIANISMO que las leyes fueron hechas y aprobadas en sus momentos de poder y gloria pero se les olvida que ellos ejerciendo el poder si fueron selectivos en la aplicación de los Derechos Humanos, y casos hay muchos para ejemplo.

El delincuente es delincuente y por las leyes hechas en los tiempos de los opositores son delincuentes con derechos.

No estoy en desacuerdo en que los DELINCUENTES ASESINOS son bestias, pero nuestras leyes los protegen desgraciadamente, esas leyes que los PANISTAS en su momento impulsaron.

¿Queremos quitarles la protección de las leyes y los Derechos Humanos?

Pues bien, el camino legal para hacerlo es modificar las leyes en el Congreso.

Pero buscar que el presidente muerda el anzuelo de su visión de Derechos Humanos va estar pero bien larga su espera.

Los opositores PANISTAS como delincuentes deberían de pensar muy bien lo que desean porque existe el KARMA.

