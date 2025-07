Del voto a la voz: 70 años de lucha por la igualdad política

Publicidad - LB2 -

Hace 70 años, las mujeres en México votamos por primera vez en una elección federal. Era 1955 y, tras una larga lucha encabezada por feministas, maestras, obreras y activistas, el país reconocía que la ciudadanía no podía limitarse al género masculino. Votar no era solo marcar una boleta: era irrumpir en la esfera pública, exigir un lugar en las decisiones y comenzar a construir un país con nosotras, no a pesar de nosotras. En esa primera elección participaron cerca de 3 millones de mujeres, lo que representó un porcentaje alrededor del 45%, dejando claro que las mujeres de ayer y de hoy queremos, podemos y debemos participar por nosotras mismas, por nuestros propios deseos, sin la supervisión y/o permiso de nadie más que nosotras mismas

Han pasado siete décadas desde ese momento fundacional. Hoy, en 2025, por primera vez en la historia, México tiene una presidenta. Claudia Sheinbaum, encabeza el Poder Ejecutivo en un país. También en Chihuahua, vivimos un momento sin precedentes: tenemos una gobernadora. Maru Campos es la primera mujer en ocupar ese cargo en el estado, abriendo camino en un terreno históricamente reservado a los hombres. Su llegada no representa un punto de llegada, sino una plataforma para avanzar hacia una verdadera igualdad sustantiva.

- Publicidad - HP1

A menudo escucho comentarios acerca de las mujeres siempre hemos tenido las mismas oportunidades o que ya las hemos alcanzado, olvidando que durante siglos las mujeres fuimos invisibilizadas, subordinadas, infantilizadas u objetizadas. Hemos avanzado en ser consideradas, pero una lucha intensa y bastante tiempo tuvo que pasar para ser reconocidas con el derecho a votar y ser votadas, sujetas de un auténtico ejercicio de derechos y obligaciones.

Más allá de los logros individuales, esta fecha es una oportunidad para mirar hacia atrás y honrar la lucha colectiva. Porque ningún derecho político fue un regalo ni conseción. Cuando se pregunta el por qué de la lucha de los derechos de, nada más y nada menos, quienes constituimos la mitad de la población, hay que decirlo, ha sido después de un proceso de lucha y no siempre ha si terso ni mucho menos fácil. El voto femenino fue resultado de años de movilización, de enfrentarse al desprecio, de resistir al sistema. Fue Hermila Galindo alzando la voz desde el Constituyente de 1917. Fue Elvia Carrillo Puerto en el Congreso de Yucatán en los años 20. Fueron las miles de mujeres que exigieron “ciudadanía completa” en las plazas, las aulas y los medios.

Debemos mirar hacia adelante. Hoy enfrentamos nuevos desafíos: las violencias vigentes, las desigualdades, la subrepresentación en espacios de decisión; la dificultad de conciliar la vida profesional con la familiar y personal. Requerimos el reconconocimiento y valor de los cuidados como encabezar los órganos de poder sin estereotipos, violencia, críticas difereciadas así como la resistencia cultural que sigue considerando “natural” que solo los hombres manden y las mujeres acompañemos.

La democracia no se agota en números, sino en reales condiciones para ejercer el poder en igualdad. Tener una presidenta y una gobernadora importa, sí. Tanto como asegurar que cualquier niña de este país pueda soñar —y alcanzar los deseos de su corazón -que pueden ser otros o esos espacios- sin tener que justificar su preferencia, ni el lugar que desea ocupar en la vida.

Como mujer, como chihuahuense y como defensora de derechos humanos, celebro estos 70 años con gratitud hacia quienes nos abrieron la puerta, pero también con claridad sobre lo que aún falta. Queremos ser muchas, diversas, libres y decididas. Queremos instituciones que garanticen paridad, que eliminen la violencia simbólica y material, como actoras políticas plenas.

Georgina Bujanda Licenciada en Derecho por la UACH y Maestra en Políticas Públicas, especialista en seguridad pública con experiencia en cargos legislativos y administrativos clave a nivel estatal y federal. Catedrática universitaria y experta en profesionalización policial. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.