La victoria de la democracia sobre la trampa

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En semanas recientes, México fue testigo de una encrucijada institucional inédita. La derrota del llamado “Plan B” impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum marca un triunfo indispensable de nuestro sistema democrático. Si bien es de estricta justicia reconocer que la iniciativa original abordaba un reclamo social válido —reducir los privilegios ofensivos y las pensiones doradas de la clase política del pasado—, el proyecto terminó ocultando un severo atentado contra nuestro marco electoral. La caída de esta reforma nos recuerda que el respeto irrestricto a la Constitución es el escudo que protege nuestras libertades frente a cualquier tentación autoritaria.

​Para dimensionar este triunfo democrático, es necesario analizar el suceso a través de los principios fundamentales que lograron sobrevivir al embate. El primero es la Autenticidad Democrática. Desde el humanismo político, entendemos que mecanismos como la Revocación de Mandato pertenecen exclusivamente a la ciudadanía; son herramientas diseñadas “desde abajo” para fiscalizar a un mal gobernante, no instrumentos de promoción oficial.

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El gran error del “Plan B” fue pervertir esta figura, intentando imponerla “desde arriba” para las elecciones intermedias de 2027. El objetivo era evidente: colocar a una Presidenta con altos índices de aprobación en la boleta para arrastrar votos hacia su partido, maquillando así las dolorosas deficiencias de sus gobiernos locales en estados como Zacatecas, Sinaloa o Veracruz. Es como si en un torneo deportivo, el árbitro decidiera ponerse la camiseta de un equipo justo antes de la final para asegurar el resultado. Si permitimos que el Estado secuestre estos instrumentos, la democracia se vacía de contenido.

​El segundo valor rescatado es la Equidad Electoral. La legitimidad de un gobierno se basa no solo en la cantidad de votos, sino en la limpieza de las reglas del juego. Las ciudadanas y los ciudadanos merecemos contiendas con “piso parejo”. Intentar usar la figura del Ejecutivo federal como salvavidas electoral evidencia una grave crisis interna para postular perfiles éticos. ¿De qué sirve nuestro sufragio si la boleta se diseña, mediante atajos legales, para funcionar como un cartel publicitario del partido en el poder? Exigir equidad obliga a las fuerzas políticas a postular candidaturas por sus méritos propios, erradicando los cacicazgos que tanto lastiman a la niñez y juventud que esperan de nosotros un país viable.

​Finalmente, celebramos el triunfo de la Supremacía Constitucional. La Constitución no es un catálogo de buenas intenciones; es el pacto social que nos da viabilidad y protege los derechos humanos de las minorías. El fracaso de esta reforma demuestra que el Estado de derecho en México todavía posee “anticuerpos”. Como bien advirtió Giovanni Sartori: “La democracia es el sistema donde nadie puede elegirse a sí mismo, ni gobernar sin límites”. Es vital mantener una vigilancia ciudadana constante; de lo contrario, la ley cederá ante el capricho político.

​El naufragio de esta maniobra no representa la derrota de una persona, sino la victoria de nuestras instituciones. El verdadero progreso hacia un México más justo no requiere atajos; exige gobernantes que honren la legalidad y comprendan que el poder es, ante todo, un servicio temporal sometido a la voluntad libre de su pueblo.

Georgina Bujanda Licenciada en Derecho por la UACH y Maestra en Políticas Públicas, especialista en seguridad pública con experiencia en cargos legislativos y administrativos clave a nivel estatal y federal. Catedrática universitaria y experta en profesionalización policial. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.