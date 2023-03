Publicidad - LB3 -

En esta ciudad es poco común encontrar un parque en buenas condiciones, cuando los hay. A algunos se les da el mantenimiento necesario por parte del municipio, otros son cuidados por los vecinos más próximos, pero la mayoría lucen deteriorados y sucios. Este es solo un ejemplo de una problemática que podría solucionarse con comunidades activas.

Una comunidad activa significa que los habitantes de determinado lugar interactúan entre ellos y con instancias públicas, sociales o privadas para mejorar el entorno en que viven, participan, comparten valores, emprenden y siguen códigos de convivencia con el fin de tener un modo de vida digna. No esperan soluciones externas, sino que las exigen, las crean y las ejecutan.

Sin duda la apatía social abona a que nada cambie respecto a las diversas problemáticas sociales que viven ciudades complejas como Juárez. A la pérdida de valores se suma una visión clientelar de la participación ciudadana, donde solo es válido actuar si se gana algo a cambio, solo si existe una dádiva de por medio.

Aunque en nuestra ciudad existe una sociedad civil organizada dinámica, en su mayoría comprometida y con gran experiencia en sus diferentes campos de acción; no es suficiente su alcance para afrontar los desafíos de una frontera como esta y lo mismo sucede en el resto del país.

¿Qué quiero decir?, que faltan manos y compromiso para tener una ciudad mejor, no solo de los ciudadanos de a pie que viven las problemáticas diariamente, también y, sobre todo, de las autoridades civiles. Si bien, cada habitante puede convertirse en agente de cambio y contribuir a la solución de los retos de su comunidad, empezando con cumplir las leyes y cuidar los espacios comunes; también es cierto que los gobiernos pierden la cercanía con las colonias y piensan que todo se basa en distribuir dádivas o limosnas, esto genera una circulo vicioso de inacción y clientelismo.

Generar comunidades activas implica distribuir por consenso; los compromisos y esfuerzos entre los ciudadanos, las autoridades, sociedad civil y sector privado que van a lograr aminorar los males que aquejan a una comunidad o a detonar el bien común, mejorando la calidad de vida de todos. Indudablemente es parte fundamental la capacidad del gobierno para coordinar y motivar la activación de todos los actores involucrados, esta capacidad dependerá muchas veces de la voluntad y formación política de quien encabeza el gobierno.

Sin embargo, muchas veces los esfuerzos organizativos del gobierno se concentran en función de fortalecer el capital político del partido o grupo en el poder, unos casos con más éxito que otros, mal harían de no intentarlo; lo que quiero destacar es que terminan distorsionando la participación ciudadana creando estructuras políticas para movilizar y cooptar votantes en el día de elecciones.

Una crítica generalizada entre los habitantes de las colonias es que una vez que ganan los cargos públicos, quienes fueron candidatos (a cualquier cargo) y llegaron a caminar en campaña (algunos ni eso), jamás vuelven, se desaparecen, no solo eso, sino que los problemas de décadas siguen igual o peor. Esto irrita y desanima a la ciudadanía, pues quienes formalmente debieran representarles y liderar los esfuerzos para el progreso colectivo, no hacen nada por ellos. Hay excepciones, pero son las menos, estos por lo menos podrán dar la cara sin que les ofendan en público; los demás cuando se les termina el poder y aparecen, les mientan la madre, hasta en el Facebook.

Si se dieran una vuelta por las colonias, si se planificara desde la administración pública una estrategia de organización social en las comunidades para la participación, se darían cuenta que es viable estimular la activación de redes ciudadanas sin la idea de tener que comprar voluntades necesariamente con despensas o transferencias monetarias. Solo que sí es necesario resolver las necesidades en el territorio, atender con eficacia las gestiones de la comunidad y articular acciones para el bien común desde el lugar del problema, no desde las oficinas o simular trabajo tomándose selfies. Como todo, requiere inversión de recursos.

En síntesis, no solo el asistencialismo social dirigido puede abonar al capital político de un gobierno, mejor aún, la activación de las comunidades viene a dignificar el papel del ciudadano, que, consciente de sus derechos; participa, exige y determina resultados electorales; colabora y construye un mejor entorno para vivir, respeta la ley y promueve valores comunes. Es no dar el pescado sino enseñar a pescar, es motivar el progreso a través del trabajo duro y no de la perversión clientelar.

Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. (Mateo 18:20).

