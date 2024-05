No hay con que resbalar la tortilla

Publicidad - LB2 -

Hace unos días en una tarde me encontraba platicando con un amigo mientras bebíamos unas cervezas para desestresarnos de la semana tan ajetreada, nos dimos cuenta que pronto tendríamos que ir por más, pero para ello tuvimos que cuadrar las cuentas para no desfalcar nuestro planificado gasto para ir a trabajar en lo que llega el pago.

Eso me dejo pensando ¿Cómo es posible que dos profesionistas tengan que estar contando los pesos para completarse tres o cuatro litros de cerveza?

Sin embargo; volvió otra vez a mi mente unos fragmentos que leí de Don Rómulo Escobar que es el siguiente: “Se trata de una discusión entre un amo y uno de sus pastores. -Mira: ganaras dos almudes de maíz, un cuartillo de sal y tanto de dinero para que te vistas y vistas a tu familia. ¿Qué más quieres? – Sí, señor amo, y con eso tendré para mantenerme y a mantener a mis gentes; pero no tendré con que resbalar la tortilla.”

Justo eso nos pasó a mi amigo y a mí, no teníamos con que resbalar la tortilla, es decir, planificar tus gastos desde lo que es indispensable a lo que es necesario y al final queda poco para el esparcimiento. Nos dice Don Rómulo…

“Es una injusticia ofrecer a un hombre lo necesario solamente para que se abrigue y coma tortillas secas. Por eso nuestra gente humilde es melancólica; por eso las mujeres de los pobres son taciturnas; por eso fallecen tantos niños. Por eso hay crímenes y vicios.”

Desde hace 100 años en México seguimos teniendo sueldos injustos, en todos lados te quieren hacer trabajar más a base de promesas. El sueño o la gran promesa de nuestro país es que estudiar una licenciatura o ingeniería te garantiza un porvenir y bienestar, pero no, ya no solo la gente iletrada no tiene con que resbalar la tortilla, también los profesionistas y que desgraciadamente es la gente joven y con más ganas.

Me incluyo, es raro el amigo que he tenido que no quiera ganarse la vida honradamente pero que por los bajos salarios han tenido que dejar su desarrollo profesional por unas horas más de descanso.

“Además de aquello que basta para satisfacer las necesidades más imperiosas de hoy, se debe tener algo que satisfaga las necesidades imperiosas de un mañana incierto, para poder estar tranquilos. Además de lo que el cuerpo necesita se requiere dar al alma alguna expansión, manteniendo viva, cuando menos, alguna esperanza y esto solo es posible cuando las primeras necesidades se han satisfecho.”

Recuerdo que una vez una amiga en otra convivencia con cervezas y una discada me dijo – Ya ves como somos los norteños, por vivir entre la arena no tenemos algo fijo donde construir, por eso todo lo hacemos a partir de los sueños e ilusiones.

– Y sí, he visto como el vicio y la degeneración es cada vez mayor en Ciudad Juárez, pero como no caer en ello si no hay con que resbalar la tortilla. Pero también he visto como a pesar de tener la tortilla seca en la boca, hay mucha ilusión por hacer algo más. La solidaridad de los grupos de amigos al convivir en una carne asada y cervezas dan buenos momentos, quien de nosotros no ha tenido experiencias así.

“Que pienses en que ellos mismos ganaran si educan a sus pobres sirvientes enseñándoles a tener ambiciones, porque no hay nada como la ambición y la esperanza para aguijonear al hombre en el trabajo.”

Y a pesar de más de 100 años los empleadores a donde quiera que busques, no les interesa si te sigues desarrollando profesionalmente, si tienes alguna idea, nada de eso importa mientras no salga de una cuadratura administrativa de trabajo.

Eso es algo muy estresante porque se castiga la originalidad y se premia la monotonía o mediocridad, en fin, cada vez seremos más lo que no tendremos con que resbalar la tortilla.

Marduk Silva Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Profesor en Preparatoria Lobos de la Universidad de Durango Campus Juárez y en la Escuela Preparatoria Luis Urias.