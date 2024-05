Publicidad - LB2 -

“La actitud humana negativa consiste en una percepción o interpretación de desesperanza, de derrota, de desilusión o de subterfugios de realismo y que frecuentemente rehúyen a responsabilidades, y consecuencias, de sus actos donde lo belicoso para autodefensa, y no aceptación, suele aflorar.”

Los mecanismos de autodefensa humana se disparan en forma muy negativa, agresiva y bélica cuando la realidad los alcanza destruyendo con fuerza las percepciones irreales, y sin sustento, y aniquila el mundo rosa en el que se venían sustentando sus actuares que manipularon como verdad y estrategia obstinada y, al ser descubiertos ante aplastante realidad, detonan de inmediato sus actos de defensa aflorando ya abiertamente su pensamiento negativo con la siguiente expresión que estaba oculta en sus pensamientos pero que rigen desde sus internos sus conductas y actitudes, sus estrategias:

“Si no es para mí, no es para nadie”

- Publicidad - HP1

Esta expresión generalmente se utiliza para transmitir una actitud de posesión o exclusividad, de propiedad, de egoísmo, de soberbia, de envidia, de perversidad que en consecuencia detonan actitudes y actos cargados, incluso, de belicosidad en contra de quienes han provocado y detonado esos sentimientos renegando de las consecuencias de sus actos y de la negatividad que les volcó la realidad, sucede cuando quedan al descubierto por la realidad que siempre se negaron a aceptar.

Esta frase es clarísima al sugerir que si algo no está destinado a beneficiar o satisfacer al grupo que lo piensa y practica, entonces no debería beneficiar o satisfacer a nadie más, como por ejemplo la frase de “Tú no serás presidenta” lleva ya implícito una muy peligrosa amenaza.

Hace unos días los partidos opositores PRI-PAN-PRD dieron a conocer un mapa y una ruta de los distritos “conflictivos y violentos” que ponen en riesgo las elecciones, dichos distritos electorales representan el 20% del total de los distritos electorales de los 300 que conforman el país, llamando fuertemente la atención a que son distritos donde Morena y sus aliados poseen mayoría de preferencias y, más llama la atención donde Guanajuato, donde es gobernado por el PAN, no representa riesgo alguno cuando es el estado con mayor violencia registrada en el país.

En México, las elecciones no se cancelan en su totalidad debido a la violencia. Sin embargo, existen procedimientos para anular distritos o regiones específicas si se cumplen ciertas condiciones, por lo que buscan los opositores es debilitarle a Morena y sus aliados las posibilidades de alcanzar el PLAN “C” que conllevaría todos los proyectos legislativos para consolidar la 4T ya en el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo.

En la ley existen los causales para la Anulación de Distritos o Regiones siempre y cuando se comprueben que en más de la mitad de las casillas participantes se violaron las normas establecidas, se puede declarar anulada la elección completa en ese distrito o región. De lo contrario, si las irregularidades se limitan a una minoría de casillas, solo se anularía el distrito o región denunciada.

Más sin embargo, en el sistema electoral mexicano, si no se instalan el 20% o más de las casillas en un distrito o entidad y, consecuentemente, la votación no se recibe, se puede anular la elección.

En el caso de la ELECCIÓN PRESIDENCIAL, el porcentaje necesario para la anulación sería del 25% o superior. Esto significa que si en al menos el 25% de los 300 distritos electorales no se instalan casillas o no se recibe la votación, la elección presidencial “podría” ser anulada y quien lo decidiría sería el Tribunal Federal Electoral (TEPJF).

Entendiendo la estrategia de “si no es para mí, no es para nadie” de los partidos opositores PRI-PAN-PRD y de Claudio X González es señalar con anticipación la RUTA DE LA VIOLENCIA, como lo hicieron ya, para que con los grupos criminales con quienes tienen relación de siempre detonen la violencia en esos distritos que lleven a anular la elección y por lo tanto no habría diputados y senadores golpeando a Morena y sus aliados que no lograrían importante cantidad de representantes al Congreso que debilitaría la mayoría calificada y de paso, si logran más del 25% de anulaciones de elecciones se pueden llevar también la presidencial.

Eso es lo que buscarían hacer, de que lo logren eso es otra cosa pero,

¿Qué buscan con todo esto?

Sabiendo de sus tremendas limitantes para lograr los triunfos necesarios para detener el avance de la 4T por los próximos seis años más buscarían degradar al máximo la credibilidad de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, buscan lo que no pueden evitar, el que llegue a la presidencia, pero degradarla, coparla, demeritarla es su objetivo en la presidencial, buscan que llegue débil de tal manera que les permita coparla a través del Poder Judicial Federal.

Con su RUTA DE LA VIOLENCIA buscarían únicamente evitar a cualquier medio que se logre la mayoría calificada Morena y sus aliados y si no lo logran por la vía violenta han trazado la vía de la judicialización de las elecciones para que a través del Poder Judicial de la Federación (SCJN y TEPJF) evitar que lo logren.

Ganar las elecciones en las urnas no será el todo para la 4T, la madre de todas las batallas será en TEPJF (SCJN).

Hay que recordar perfectamente bien que el más interesado de que la 4T no logre la mayoría calificada es precisamente la SCJN, el Poder Judicial de la Federación, el enemigo a vencer por el mayoritario PUEBLO DE MEXICO.

El pensamiento en todos los opositores de la derecha y el del PJF nos da con toda claridad de cuál es su realidad y de porque harán todas las triquiñuelas legaloides y violentas para salirse airosos y continuar medrando con los recursos nacionales, todo se centra en EL DINERO.

Así piensan y así actúan los opositores PRI-PAN-PRD-CXG, su odio al pueblo de México es brutal, sin límite, y quedan perfectamente bien ubicados e identificados con la expresión de:

“Si no es para mí, no es para nadie”

Serán tiempos próximos de decisiones en los que tendremos que salir a afrontar a los que quieren a México en cenizas para de ahí resurgir y tomar el poder fuera de las urnas, nunca han sido democráticos ni respetuosos de la democracia los opositores de la derecha (PRI-PAN-PRD), no tendrían por qué serlo ahora…..van por el enfrentamiento y el choque violento retando al pueblo de México y al gobierno federal.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.