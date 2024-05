Publicidad - LB2 -

“Aquellos que con sorna creen que el conservadurismo pro norteamericano en México, no puede constituir un partido y gobernar, vive (sic) en otra realidad, […]”

Juan Iván Peña Neder, líder nacional del partido México Republicano.

En días pasados me preguntó un buen amigo de toda la vida, el ingeniero Damián, cual era mi opinión respecto a los candidatos de los nuevos partidos, y entonces caí en la cuenta que efectivamente, en esta elección, acá en el Estado de Chihuahua, participaran dos nuevos partidos estatales, Pueblo y México Republicano, Chihuahua.

Y no es que no estuviera enterado de su existencia, ambos recibieron su registro condicionado desde el año pasado, pero la verdad es que a pesar de que ya estamos a tres semanas de la elección, la verdad es que muy poco, o nada, he escuchado de sus propuestas o de su planteamiento ideológico, por lo que le dije a mi amigo, déjame investigo y te doy mi opinión. Así lo hice, y lo que encontré, al menos para uno de ellos, es bastante interesante.

Primero analicemos al mas anodino de los dos, Pueblo.

Este partido está liderado por una persona de nombre Daniel Ernesto Quezada Mendoza. Fue muy poca la información que obtuve sobre el, más allá de que es el líder de Un Siglo con el Pueblo AC, organización sobre la que se organizó el nobel partido político. Su perfil de Facebook lo presenta como creador digital, y una nota periodística menciona que en el 2018 intento ser candidato independiente a una diputación local pero no lo logró. Ahora con Pueblo, se presentará como candidato a la alcaldía por Chihuahua capital.

Igualmente, y a pesar de que en su declaración de principios Pueblo dice que van a privilegiar el uso de las tecnologías, la verdad es que no pude encontrar su página web, únicamente encontré el perfil en Facebook del mencionado Quezada Mendoza y un grupo por el creado en la misma plataforma, llamado Pueblo. Mas nada.

Afortunadamente en la página del Instituto Estatal Electoral, se pueden encontrar los documentos básicos, y así fue como pude saber que esta organización, en el plano ideológico se autodefine como de centro. Sin conocer la trayectoria personal de su fundador, o que quienes ahora mismo buscan algún puesto de elección popular por este partido, creo que mas que de centro, seria de centro izquierda.

En la sección Economía y Trabajo, de su declaración de principios se puede leer, “[…] el nivel de vida socioeconómico y de bienestar de las personas, en gran parte es responsabilidad del Estado y depende de la capacidad del gobierno elevar el estado de bienestar en la población […]”. Ese no es el único párrafo donde hacen énfasis en la importancia de la participación del Estado en la búsqueda o como corresponsable del bienestar de l@s ciudadan@s, y es por ese énfasis en la participación del Estado que me parece que, al menos en papel, se inclinan hacia la izquierda. El resto de su declaración de principios esta llena de lugares comunes y buenas intenciones sin mayor trascendencia.

No puedo decir si la selección de su candidato a la alcaldía por ciudad Juárez sea de lo más acertado, un youtuber conocido como Maquina de Fuego, o Maquinadelallanura como es su cuenta de Instagram, o simplemente Maquina, como se presenta en su campaña institucional. Dentro de la poca información que de el tengo es que hace actos de filantropía repartiendo despensas entre la gente necesitada, amén de jugar volados de mil pesos. Y párenle de contar.

Ahora sí, pasemos a México Republicano, Chihuahua, este partido si que tiene mucha tela de donde cortar, empezando por su líder nacional, el polémico Juan Iván Peña Neder.

Militante del PRI hasta que en el gobierno de Calderón se integró como coordinador de asesores en la Secretaria de Gobernación. Fue acusado de corrupción por emitir permisos clandestinos para operar casinos. Estuvo algunos años en prisión acusado por su propia esposa de violación tumultuaria. Y como cereza de esa época, se le acusa de haber fundado una organización clandestina filo nazi.

Años después reaparece, por increíble que parezca, como líder de las llamadas Redes Sociales Progresistas… ¡trabajando en apoyo a la campaña de López Obrador! Pero como la polémica lo persigue permanentemente, es destituido como líder de las mencionadas RSP, a pesar de haber manifestado públicamente su orgullo por estar públicamente vinculado con la maestra Elba Esther Gordillo, poder tras el trono de tal organización. Finalmente fue la propia maestra quien le quito el liderazgo.

De ahí salta a México Republicano, que en nuestro estado es representado por Cohesión Ciudadana por Chihuahua A. C. organización que se declara conservadora sin mayores ambages, apoyando la fracasada candidatura independiente de Eduardo Verastegui, pero también la de Trump, dando, a su modo de ver, un cariz binacional a su organización.

“Queremos defender la vida desde su propia concepción, las libertades, la propiedad y queremos defender la familia. Si esos principios, eso quiere decir la ultraderecha […]eso somos. No nos da pena y no nos da vergüenza, no somos de izquierda” declaran con toda claridad.

Como podemos ver, a nivel declarativo se manejan con cierta congruencia, pero al analizar su declaración de principios encontramos algunas inconsistencias. Por ejemplo, proponen, desde la administración pública generar un estado de bienestar. ¿Un estado de bienestar? ¿no es esa una propuesta histórica de la izquierda? Pues parece que ya no.

Luego plantean, a modo de queja que el México post revolucionario dejo de lado los postulados y principios de la Constitución del 17. ¡¿Un partido reaccionario quejándose que se hayan abandonado los avances sociales de la Revolución?! Como que algo no cuadra. Otra propuesta poco común y sorprendente para un partido de derecha es la de la despenalización del consumo de algunas drogas, propuesta histórica y central del liberalismo.

En fin, cosa extraña es el Republicanismo, aunque eso sí, a diferencia de Pueblo, México Republicano si tiene página web.

Es cuánto.

José Antonio Blanco Ingeniero Electromecánico. Juarense egresado del ITCJ con estudios de maestría en Ingeniería Administrativa por la misma institución y diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITESM. Labora desde 1988 en la industria maquiladora. Militó en el PRD de 1989 al 2001. En la actualidad, un ciudadano comprometido con las causas progresistas de nuestro tiempo, sin militancia activa. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.