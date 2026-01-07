Cañonazo de 50

Publicidad - LB2 -

La célebre frase “Nadie resiste un cañonazo de cincuenta mil pesos” fue atribuida al general Álvaro Obregón, presidente de México entre 1920 y 1924.

La pronunció en el contexto de la Revolución Mexicana, para ilustrar cómo la corrupción y el soborno eran más efectivos que las balas para doblegar a los generales y adversarios políticos.

Obregón, conocido por su pragmatismo político, usaba la metáfora del “cañonazo” para señalar que el dinero era un arma más poderosa que la artillería en la lucha por el poder.

La frase se convirtió en un símbolo del soborno institucionalizado y de cómo la corrupción podía neutralizar la resistencia de militares y políticos.

Interpretación:

“Cañonazo”: Juego de palabras entre el disparo de un cañón y el “golpe” de un soborno.

“Cincuenta mil pesos”: Una suma enorme para la época, equivalente a una fortuna capaz de comprar lealtades.

Uso político: Obregón la empleaba para explicar su estrategia de cooptación: en lugar de eliminar físicamente a sus enemigos, prefería “ganarlos” con dinero o cargos.

Impacto cultural: La frase trascendió como un aforismo sobre la corrupción en México, repetido en análisis políticos y columnas satíricas hasta hoy.

En la sátira política mexicana, se usa como recordatorio de que los ideales revolucionarios muchas veces fueron derrotados por la tentación del dinero.

Por eso entendemos perfectamente que la extracción del presidente Nicolás Maduro, de Venezuela, sólo pudo haber sido posible en las condiciones en que se dieron, con la ayuda del ofrecimiento de cincuenta millones de dólares, a quien entregara al personaje.

Finalmente se sabría que no fueron cincuenta, sino cien, y que los militares se repartieron esa lana.

Al parecer un general llamado Vladimir Padrino López fue el que supuestamente entregó a Nicolás Maduro a los Estados Unidos por 100 millones de dólares, y lo repartió entre varios mandos.

En un vídeo el general expresa que lo hizo por Venezuela no por el dinero.

Luego trascendió que el general Roosevelt Hernández en compañía de 16 militares más abandonaron el país, rumbo a Nicaragua.

La telenovela apenas comienza, pero quiero acercarles mi punto de vista sobre el tema de Venezuela para que luego no me estén jodiendo con el rollo de que si hacia la derecha o hacia la izquierda.

Maduro se ungió presidente con el resultado de unas elecciones turbias y desaseadas. Haiga sido como haiga sido, era el “preciso” de aquel bananero país. Al bravucón de Donald Trump, le fue fácil cantarle el tiro directo acusándolo de narco-terrorista para bajarlo del cuaco y sustraer el petróleo venezolano. En un acto por demás absolutista y tiránico, le deja caer la Fuerza Delta y lo apresa con la impunidad que le permite su capacidad de fuego.

Hasta aquí mi modesta opinión sobre los hechos.

Ahora les daré a conocer mi decepción.

Luego de ver cómo fue construyendo, Maduro, su micro imperio.

Todos podríamos pensar que al momento de los shingadazos, el dictador, podría tener un plan de escape bien delineado, y tal vez con un par de rutas alternas.

¿No pudo prever la variable de la traición?

Diseñó un blindaje de papel maché fundado en un profundo sentimiento de candidez bolivariana.

Veamos

Al parecer, el búnker de Miraflores contaba con sistemas de defensa antiaérea de origen ruso como los S‑300VM, Buk‑M2E y Pantsir‑S1, considerados entre los más avanzados de Latinoamérica, pero en la operación estadounidense del 3 de enero de 2026 fueron neutralizados con relativa facilidad.

Ahora sabemos que la ayuda vino desde adentro.

De nada le sirvió a Maduro tener un sistema de defensa antiaérea así.

S‑300VM (Antey‑2500):

Misiles de largo alcance, capaces de interceptar aviones y misiles balísticos.

Entregados por Rusia en 2013.

Considerados el núcleo del sistema estratégico venezolano.

Buk‑M2E:

Misiles de alcance medio, diseñados para detener bombardeos y ataques aéreos.

Uno de estos sistemas fue destruido en la base aérea La Carlota durante el ataque estadounidense.

Pantsir‑S1:

Sistema híbrido de cañones y misiles de corto alcance, ideal contra drones y municiones guiadas.

Rusia transfirió unidades adicionales en 2025.

Igla‑S (MANPADS):

Misiles portátiles antiaéreos para infantería.

Venezuela recibió alrededor de 5,000 unidades.

El “búnker de Maduro” en Miraflores tiene las siguientes características:

Blindaje de acero y puertas reforzadas.

Diseñado para resistir bombardeos y asaltos directos.

Maduro lo presentó públicamente como “infalible” poco antes de su captura.

Líneas arriba señalé, que me extrañaba mucho que Maduro no haya tenido un sentido más lógico sobre la traición.

Sin embargo, su desconfianza fue más allá. Al parecer no confiaba en el círculo cercano de militares venezolanos y se hacía guardar por una escolta de 40 efectivos cubanos, muy perros.

Bueno, pues a la hora de los shingadazos, 32 de estos 40 cayeron en el intercambio de fuego.

Detalle que no declaran los gringos.

Mi decepción es porque no puedo creer cómo teniendo todos lo$ recur$o$ a su alcance, no pudo trazar un plan de escape efectivo.

Tuvo todo el tiempo del mundo para tejer un “paracaídas” antes de “saltar al vacío”.

No sé, contratar un par de dobles, tal vez tres, que se pasearan por ahí.

Comprarle un vehículo espacial a Elon Musk.

Comprarle un proyecto de túnel a los ingenieros de El Chapo Guzmán que lo depositara en Moscú o Pekín.

O jugar el mismo juego de Trump, sobornar al Grupo Delta. Invirtiendo tal vez un par de miles de millones de dólares.

Lana es lo que le sobraba.

