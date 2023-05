Trump rechaza última oportunidad para testificar en juicio civil en Nueva York

Publicidad - LB2 -

Sin el testimonio de Trump, los abogados tenían programado presentar sus argumentos finales el lunes, y es probable que las deliberaciones comiencen el martes.

Estados Unidos (VOA) – El expresidente Donald Trump rechazó su última oportunidad el domingo de testificar en un juicio civil en el que una columnista de consejos lo acusó de violarla en el vestidor de una tienda de lujo en Nueva York en 1996.

Trump, candidato republicano a la presidencia en 2024, tenía hasta las 5 p.m. el domingo por el juez federal de distrito Lewis A. Kaplan para presentar una solicitud para testificar. No se presentó nada.

No fue una sorpresa. Trump no se presentó ni una sola vez durante el juicio de dos semanas en Manhattan, donde la escritora E. Jean Carroll testificó durante varios días, repitiendo las afirmaciones que hizo públicamente por primera vez en una memoria de 2019. Ella está buscando daños compensatorios y punitivos por un total de millones de dólares.

El jurado también vio extensos extractos de una declaración grabada en video en octubre en la que Trump negó con vehemencia haber violado a Carroll o haberla conocido realmente.

Después de que los fiscales descansaran su caso el jueves, el abogado de Trump, Joe Tacopina, inmediatamente también descansó el caso de la defensa sin llamar a ningún testigo. No solicitó tiempo adicional para que Trump decidiera testificar. Tacopina se negó en un correo electrónico a comentar después de que venció el plazo el domingo.

El jueves, Kaplan le había dado a Trump más tiempo para cambiar de opinión y solicitar testificar, aunque el juez no prometió que concedería tal solicitud para reabrir el caso de la defensa para que Trump pudiera subir al estrado.

En ese momento, Kaplan señaló que había escuchado sobre informes de noticias el jueves en los que Trump les dijo a los periodistas mientras visitaba su campo de golf en Doonbeg, Irlanda, que «probablemente asistiría» al juicio. Trump también criticó a Kaplan, designado por Bill Clinton, como un «juez extremadamente hostil» y «áspero» al que «no le agrado mucho».

En el estrado de los testigos, Carroll, de 79 años, testificó que Trump, de 76 años, la violó en la primavera de 1996 después de encontrarse en la entrada de los grandes almacenes Bergdorf Goodman del centro de Manhattan.

Ella dijo que el encuentro comenzó como una salida divertida y coqueta cuando Trump la convenció para que lo ayudara a comprar un regalo para otra mujer. Ella dijo que terminaron en la desolada sección de lencería de la tienda, donde se burlaron mutuamente para probarse un traje transparente.

Como recordó Carroll, la risa los acompañó hasta un camerino donde Trump se puso violento, la estrelló contra una pared, le quitó las medias y la violó antes de que ella le diera un rodillazo y huyera de la tienda.

En su declaración, Trump dijo que Carroll se lo inventó. Lo llamó «una mentira falsa y repugnante» entregada por un «chiflado» que estaba tratando de avivar las ventas de su libro.

También repitió comentarios que hizo en declaraciones de que ella no era su «tipo».

«Ella no es mi tipo y eso es 100% cierto», dijo.

Y repitió sus afirmaciones en un video de «Access Hollywood» de 2005 en el que alardeaba de que los hombres famosos pueden agarrar a las mujeres por los genitales sin preguntar.

«Históricamente, eso es cierto con las estrellas», dijo.

Carroll demandó a Trump en noviembre, minutos después de que el estado de Nueva York promulgara una ley que permite a las víctimas adultas de agresiones sexuales demandar a otros incluso si los ataques ocurrieron décadas antes.

La abogada de Carroll, Roberta Kaplan, escribió una carta al juez el domingo para quejarse de que Trump aún no ha eliminado las publicaciones del 26 de abril en su red social en las que calificó las acusaciones de Carroll como «una estafa inventada». Y señaló que repitió comentarios despectivos sobre el juicio hace tres días en Irlanda.

Después de las publicaciones del 26 de abril en Truth Social, el juez Kaplan, que no está relacionado con el abogado de Carroll, dijo que los comentarios de Trump eran «altamente inapropiados» y expresó su preocupación de que Trump estaba tratando de comunicarle al jurado «sobre cosas de las que no se habla». .»

The Associated Press generalmente no nombra a las personas que dicen haber sido agredidas sexualmente a menos que se presenten públicamente, como lo ha hecho Carroll.

