Se dirige Indiana a cambio radical, sin clínicas de abortos

Los hospitales y las clínicas donde se practican abortos en Indiana se preparan para la entrada en vigor de una prohibición del acceso a estos servicios el 15 de septiembre, cerrando efectivamente las clínicas de aborto en todo el estado.

Estados Unidos (VOA) – A partir de esa fecha, se prohibirá a las clínicas abortistas prestar cualquier tipo de atención al aborto, dejando estos servicios únicamente en manos de los hospitales o de centros quirúrgicos ambulatorios propiedad de los hospitales.

La Asamblea Legislativa de Indiana fue la primera del país en aprobar nuevas restricciones al aborto después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el histórico fallo Roe vs. Wade, y el gobernador republicano Eric Holcomb promulgó rápidamente la prohibición el 5 de agosto.

“Se acerca mi último turno como acompañante en la clínica”, dijo el miércoles Sarah Knowlton. “Y no estoy preparada para eso”.

En Indiana University Health, que es el sistema hospitalario más grande del estado, los proveedores se han estado capacitando para continuar ofreciendo servicios de aborto en las circunstancias permitidas.

Según la nueva ley, los abortos se permitirán solo en casos de violación e incesto antes de las 10 semanas posteriores a la fecundación; proteger la vida y la salud física del paciente; o si a un feto se le diagnostica una anomalía letal.

El doctor que realice un aborto ilegal o que no presente los informes requeridos corre el riesgo de perder su licencia médica.

El año pasado, la mayoría de los abortos en Indiana se efectuaron en clínicas especializadas en esta práctica. Los hospitales realizaron sólo 133 de los 8.414 abortos del estado, según un informe anual de 2021 del Departamento de Salud estatal, mientras que los 8.281 restantes se realizaron en clínicas para abortos.

Las clínicas en Indiana que no podrán brindar servicios de aborto el 15 de septiembre incluyen Whole Woman’s Health en South Bend, Women’s Med en Indianápolis y Clinic for Women en Indianápolis.

Las cuatro clínicas de Planned Parenthood que brindan servicios de aborto en Indiana ya no lo harán, pero seguirán atendiendo pacientes para otros servicios médicos, como pruebas y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, anticoncepción y exámenes de detección de cáncer, explicó Rebecca Gibron, directora ejecutiva de la división de Planned Parenthood que incluye Indiana.

“Planned Parenthood ha sido un proveedor líder de atención de la salud reproductiva en Indiana desde 1932. Y no vamos a ninguna parte”, dijo Gibron a la AP en agosto.

Sharon Lau, directora de promoción para la zona Centro Norte de Estados Unidos para la organización Whole Woman’s Health Alliance, dijo que aunque la clínica de South Bend dejará de brindar servicios de aborto, las pacientes aún pueden acceder a un programa que las dirigirá a citas de aborto en otros estados.