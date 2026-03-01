InicioOrbe
Foto: AP | Combatientes de Hezbolá durante la procesión fúnebre de su jefe de Estado Mayor, Haytham Tabatabai, y otros dos integrantes muertos en un ataque aéreo israelí en los suburbios del sur de Beirut, el 24 de noviembre de 2025.

Reivindica Hezbollah ataque con cohetes contra Israel y se intensifican bombardeos en Beirut

POR Redacción ADN / Staff
Ejército israelí lanza ofensiva sobre la periferia sur mientras crece desplazamiento en el sur del Líbano

Ciudad Juárez, Chih.  (ADN/Agencias) – El grupo Hezbollah reivindicó el lanzamiento de cohetes hacia territorio israelí, en un nuevo episodio de escalada que derivó en intensos bombardeos del ejército israelí sobre la periferia sur de Beirut durante la noche del lunes.

De acuerdo con reportes de medios regionales, las fuerzas israelíes iniciaron ataques aéreos contra la llamada Dahiyeh, bastión de Hezbollah en la capital libanesa, después de que Israel anunciara que proyectiles fueron disparados desde el sur del Líbano hacia su territorio.

Tras los reportes del lanzamiento de cohetes, se registró movimiento de desplazamiento de población en zonas del sur del Líbano, entre ellas Tiro y Nabatieh, así como en sectores de la periferia sur de Beirut.

En un comunicado oficial, Hezbollah asumió la autoría del ataque y afirmó que la acción fue en represalia por la muerte del líder supremo iraní y en defensa del Líbano.

“Atacamos el sur de Haifa en represalia por la sangre del imán Jamenei y en defensa del Líbano y su pueblo”.

El grupo sostuvo que la continuidad de los ataques israelíes y la muerte de sus dirigentes y combatientes le otorgan el derecho a responder, calificando su acción como una defensa legítima.

Por su parte, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, señaló que el lanzamiento de cohetes desde territorio libanés ofrece argumentos a Israel para continuar sus operaciones militares y pone en riesgo la seguridad del país, al calificar el hecho como una acción irresponsable.

El ejército israelí responsabilizó directamente a Hezbollah por la escalada y advirtió que actuará ante su decisión de abrir un frente contra Israel, asegurando que sus fuerzas estaban preparadas para este escenario.

Los acontecimientos se producen en medio de la creciente tensión regional tras los enfrentamientos entre Irán, Estados Unidos e Israel, lo que incrementa el riesgo de que el conflicto se amplíe a múltiples frentes en Medio Oriente.

Con información de Monte Carlo Doualiya

