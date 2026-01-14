Refuerzan países europeos presencia militar en Groenlandia ante presiones de Trump

Publicidad - LB2 -

Suecia, Noruega y Dinamarca incrementan despliegue en el Ártico por tensiones sobre la soberanía de la isla

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Países europeos reforzaron su presencia militar en Groenlandia ante el aumento de tensiones diplomáticas derivadas de los reiterados planteamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la necesidad de que la isla quede bajo control estadounidense por razones estratégicas y de seguridad.

Suecia y Noruega confirmaron el envío de personal militar y elementos de apoyo como parte de ejercicios y tareas de vigilancia en la región ártica, en coordinación con Dinamarca, país que mantiene la soberanía sobre Groenlandia. El objetivo es fortalecer la capacidad defensiva y reafirmar el respaldo europeo al estatus jurídico del territorio.

El despliegue ocurre en un contexto de creciente relevancia geopolítica del Ártico, zona considerada estratégica por su ubicación, rutas marítimas emergentes y abundancia de recursos naturales. Las autoridades europeas han advertido que cualquier intento de modificar la soberanía de Groenlandia sin el consentimiento de Dinamarca y del propio territorio autónomo sería una violación al derecho internacional.

De manera paralela, Dinamarca anunció el envío de una avanzada militar adicional para reforzar su presencia en la isla, al tiempo que reiteró que la defensa del territorio cuenta con el respaldo de sus aliados europeos. El movimiento busca disuadir escenarios de presión externa y garantizar estabilidad en la región.

Las declaraciones de Trump, en las que ha insistido en que resulta inaceptable que Groenlandia no esté bajo control estadounidense, han generado preocupación entre líderes europeos. Diversos gobiernos han subrayado que la seguridad regional debe abordarse mediante cooperación internacional y respeto a la soberanía.

Incluso, voces de alto nivel en Europa advirtieron que una eventual violación a la soberanía de Groenlandia tendría consecuencias políticas y diplomáticas inéditas, al tratarse de un territorio clave dentro del equilibrio estratégico del Atlántico Norte y del Ártico.

El tema ha colocado nuevamente a Groenlandia en el centro del debate internacional, evidenciando las tensiones entre aliados históricos en un momento de reconfiguración del orden geopolítico global.