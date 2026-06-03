Reconoce senador estadounidense mayor cooperación de Sheinbaum en seguridad

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Markwayne Mullin afirmó que el gobierno mexicano ha mostrado más disposición al trabajo conjunto que la administración anterior, aunque mantiene su postura sobre la soberanía nacional

Washington, D.C. (ADN/Staff) – El senador republicano Markwayne Mullin aseguró que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha mostrado una mayor disposición para colaborar con Estados Unidos en temas de seguridad y combate al crimen organizado en comparación con la administración federal anterior.

Durante una intervención pública difundida este martes, el legislador estadounidense señaló que recientemente sostuvo reuniones en la Ciudad de México con la mandataria mexicana y miembros de su gabinete para abordar mecanismos de cooperación bilateral.

“Regresé recientemente de la Ciudad de México tras hablar con la presidenta Sheinbaum y su gabinete sobre la cooperación, y debo decir que hemos quedado impresionados. Han sido muy cooperativos, mucho más cooperativos que la administración anterior”, expresó Mullin.

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El senador destacó que, pese a esa disposición, el gobierno mexicano mantiene una postura firme en torno a la defensa de la soberanía nacional, un aspecto que, dijo, debe ser respetado por Estados Unidos.

“Pero ellos siguen creyendo en su soberanía y nosotros tenemos que respetarla”, añadió.

Las declaraciones ocurren en medio de una etapa de tensión diplomática entre ambos países derivada de las investigaciones y acusaciones promovidas por autoridades estadounidenses contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales.

En días recientes, la presidenta Sheinbaum ha insistido en que México está dispuesto a colaborar con Estados Unidos en materia de seguridad, combate al narcotráfico y control del tráfico de drogas, pero ha reiterado que dicha cooperación debe realizarse sin subordinación y con pleno respeto a la soberanía nacional.

Las palabras de Mullin contrastan con las críticas formuladas por diversos sectores políticos en ambos países respecto al manejo de la relación bilateral, particularmente tras la controversia generada por las solicitudes de extradición contra funcionarios mexicanos y las investigaciones sobre presuntos nexos con grupos delictivos.

El legislador republicano ha participado en reuniones de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y representantes del gobierno mexicano para discutir estrategias conjuntas contra los cárteles de la droga y fortalecer los mecanismos de cooperación en materia de seguridad fronteriza.