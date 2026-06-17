Confirman Estados Unidos e Irán firma de memorando para negociar acuerdo de paz

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El documento abre un periodo de 60 días para definir los términos de un eventual entendimiento entre ambos países

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, confirmaron la firma de un memorando de entendimiento que establece un periodo de 60 días para negociar los términos de un acuerdo de paz entre ambas naciones.

La firma del documento representa un paso formal en el proceso diplomático entre Washington y Teherán, tras meses de tensiones y contactos encaminados a reducir las diferencias existentes entre ambos gobiernos.

“Ya está firmado”.

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De acuerdo con la información difundida por ambas partes, el memorando servirá como marco para desarrollar negociaciones que permitan alcanzar un acuerdo definitivo sobre diversos temas de interés bilateral.

El periodo de negociación contemplado en el documento tendrá una duración de dos meses, durante los cuales representantes de ambos países buscarán definir los mecanismos, compromisos y condiciones que integrarían un eventual acuerdo final.

La confirmación de la firma fue realizada de manera simultánea por autoridades estadounidenses e iraníes, lo que fue interpretado como una señal de coincidencia sobre el inicio formal de esta nueva etapa de diálogo.

Aunque no se han dado a conocer públicamente los detalles específicos del memorando, el entendimiento representa uno de los movimientos diplomáticos más relevantes entre ambas naciones en los últimos años.

Las relaciones entre Estados Unidos e Irán han estado marcadas por desacuerdos políticos, económicos y de seguridad, por lo que la apertura de un proceso formal de negociación podría tener repercusiones en la estabilidad regional y en la política internacional.

Las conversaciones previstas durante los próximos 60 días permitirán determinar si ambas partes logran construir un acuerdo definitivo que reduzca las tensiones y establezca nuevas bases para la relación bilateral.

Con información de Europa Press