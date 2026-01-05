Localizan en fosa clandestina a hombre con reporte de ausencia en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El hallazgo ocurrió durante un cateo en una vivienda de la colonia Sara Lugo; es la segunda fosa ubicada en menos de 48 horas.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández) – Autoridades estatales localizaron los restos de un hombre con reporte de ausente enterrados de manera clandestina al interior de una vivienda deshabitada en la colonia Sara Lugo, como resultado de un cateo realizado por la Fiscalía de Distrito Zona Norte con apoyo de fuerzas federales.

El operativo se llevó a cabo en un domicilio ubicado en el cruce del bulevar Norzagaray y la calle Zagu, donde agentes del Ministerio Público y de la Agencia Estatal de Investigación ingresaron tras obtener un mandato judicial, como parte de las indagatorias relacionadas con una persona desaparecida.

En el lugar fue localizado el cuerpo de Alejandro M. G., de 33 años de edad, quien contaba con reporte de ausente. Los restos se encontraban sepultados de manera clandestina y en avanzado estado de descomposición, lo que obligó a la intervención de personal especializado.

La diligencia fue encabezada por las Unidades de Personas Ausentes o no Localizadas y de Delitos Contra la Vida, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, quienes brindaron seguridad perimetral durante el cateo.

El hallazgo se registró el pasado 3 de enero, cuando personal de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, adscrito al área de Antropología, realizó trabajos de sondeo y excavación en un baño del inmueble, donde finalmente se ubicaron los restos humanos.

Este caso representa la segunda fosa clandestina localizada en un lapso de 48 horas en Ciudad Juárez, lo que refuerza las líneas de investigación relacionadas con personas desaparecidas en la zona norte del estado.

Tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se llevarán a cabo los análisis correspondientes para confirmar plenamente su identidad y establecer las causas de la muerte, como parte de la carpeta de investigación en curso.

