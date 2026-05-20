Cerrarán pista del Parque Central por trabajos de remodelación

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Las obras de renovación afectarán temporalmente el acceso al área Oriente hasta finales de noviembre

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Parque Central de Ciudad Juárez informó que a partir de este miércoles 20 de mayo permanecerán cerradas temporalmente la pista y gran parte del área Oriente debido al inicio de trabajos de obra pesada como parte del proyecto de remodelación de las instalaciones.

La administración del espacio recreativo señaló que las labores forman parte de un plan de mejora enfocado en modernizar las áreas utilizadas por visitantes y deportistas que diariamente acuden al parque.

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El coordinador general del Parque Central, Rafael Butchart, indicó que las obras modificarán temporalmente las actividades de usuarios frecuentes y atletas, situación que se prevé se mantenga hasta finales del mes de noviembre.

“Estos trabajos tienen como objetivo mejorar las condiciones del espacio recreativo”.

Las autoridades del parque señalaron que durante el periodo de construcción se implementarán adecuaciones en las rutas de circulación para garantizar la seguridad de quienes continúen utilizando otras áreas abiertas al público.

La remodelación contempla trabajos de infraestructura en la zona Oriente, por lo que algunas actividades deportivas y recreativas deberán ajustarse mientras concluyen las labores de intervención.

El Parque Central exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada sobre cierres, accesos y rutas alternas a través de sus canales y redes sociales oficiales.

La administración reiteró que estas acciones buscan mejorar las condiciones del recinto y fortalecer los espacios de convivencia y recreación para las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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