Cuestiona Maru Campos al Gobierno federal por seguridad, soberanía y TMEC

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La gobernadora de Chihuahua advirtió sobre riesgos para la relación con Estados Unidos y atribuyó la situación a la impunidad frente al crimen organizado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, expresó este sábado su rechazo a cualquier intervención militar unilateral de Estados Unidos en territorio mexicano y sostuvo que la defensa de la soberanía nacional debe estar acompañada del fortalecimiento del Estado de derecho y del combate a la impunidad.

Durante un mensaje público, la mandataria estatal señaló que en las últimas semanas se han intensificado las discusiones en Estados Unidos sobre posibles acciones contra organizaciones criminales asentadas en México, así como sobre las implicaciones que los temas de seguridad podrían tener en una eventual revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

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Campos afirmó que la soberanía nacional no está sujeta a negociación y manifestó su oposición a cualquier incursión extranjera en territorio mexicano.

“Quiero ser muy clara: estoy totalmente en contra de cualquier intervención militar unilateral en México. Mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices”.

La gobernadora consideró que el contexto actual deriva de decisiones tomadas por el Gobierno federal y acusó a la administración encabezada por Morena de proteger a funcionarios y actores políticos señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado. Asimismo, sostuvo que la impunidad representa una amenaza mayor para la soberanía que las presiones provenientes del exterior.

La titular del Ejecutivo estatal señaló que el cumplimiento de la ley y la investigación de los casos relacionados con presuntos nexos entre política y delincuencia organizada son elementos indispensables para preservar la estabilidad institucional del país.

En su intervención, también hizo referencia a la importancia económica del TMEC y advirtió sobre las consecuencias que tendría para millones de familias mexicanas una eventual afectación al acuerdo comercial. Según indicó, la cooperación y la confianza construidas entre México y sus socios comerciales podrían verse comprometidas si no se atienden los señalamientos relacionados con seguridad y corrupción.

“Si llegara a haber una incursión extranjera en nuestro territorio o si llegáramos a perder el tratado comercial que sostiene millones de empleos, de vidas y familias, la responsabilidad será únicamente del gobierno de Morena y de la 4T”.

Campos llamó a los ciudadanos a exigir la aplicación de la ley y a no confundir la defensa de la soberanía con la protección de funcionarios o actores políticos señalados por presuntos actos ilícitos. También pidió que se investiguen públicamente los casos que han sido objeto de acusaciones y que se privilegie el interés nacional por encima de los intereses partidistas.

La gobernadora concluyó su mensaje reiterando que la seguridad, el desarrollo económico y la estabilidad del país dependen del fortalecimiento de las instituciones y de la aplicación imparcial de la justicia.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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