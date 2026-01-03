Movil - LB1A -
    enero 3, 2026 | 7:17
    AFP / ARCHIVO - El presidente Nicolás Maduro saluda a simpatizantes durante un acto oficial de conmemoración de un estallido social en 1989, el 27 de febrero de 2025 en Caracas.

    Reaccionan expresidentes colombianos ante captura de Nicolás Maduro e intervención de Estados Unidos

    Orbe

    POR Redacción ADN / Staff
    Figuras del uribismo calificaron la operación como “intervención humanitaria”, mientras el Gobierno de Petro mantuvo una postura crítica.

    Bogotá, Colombia (ADN/Staff) – La presunta captura de Nicolás Maduro tras una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela generó reacciones inmediatas en Colombia, particularmente entre expresidentes y líderes políticos de derecha, quienes celebraron la acción y la calificaron como un paso hacia la “liberación” del país sudamericano.

    De acuerdo con versiones difundidas por el presidente estadounidense Donald Trump, Maduro y su esposa, Cilia Flores, habrían sido detenidos durante una operación a gran escala realizada la madrugada del 3 de enero, tras ataques en puntos estratégicos de Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

    Uno de los primeros en pronunciarse fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien defendió la actuación de Estados Unidos y aseguró que se trató de un acto de legítima defensa frente a lo que calificó como años de protección al narcoterrorismo y violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del régimen venezolano.

    En el mismo sentido, el expresidente Iván Duque felicitó públicamente a Estados Unidos y sostuvo que el sometimiento de Maduro ante la justicia internacional es un deber moral, al considerar que su gobierno ha sido responsable de una crisis humanitaria y democrática prolongada. Duque afirmó que este momento abre la puerta al retorno de la democracia y a un proceso de reconstrucción institucional en Venezuela.

    La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez también celebró la operación militar, expresando mensajes de respaldo a las fuerzas estadounidenses y afirmando que la intervención contribuiría a reducir riesgos de seguridad en Colombia. En redes sociales, evocó consignas del himno venezolano y llamó a evitar nuevos derramamientos de sangre.

    Las reacciones contrastaron con la postura del Gobierno colombiano encabezado por Gustavo Petro, que previamente había calificado la intervención estadounidense como una agresión, lo que generó críticas por parte de sectores de oposición que acusaron al Ejecutivo de ambigüedad frente al régimen venezolano.

    La situación en Venezuela continúa en desarrollo, con versiones encontradas sobre el paradero de Maduro y un ambiente de alta tensión regional, mientras gobiernos y actores políticos de América Latina fijan posiciones ante un hecho que podría redefinir el equilibrio político en la región.

