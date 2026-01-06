Movil - LB1A -
    enero 6, 2026
    AFP / ARCHIVO - El presidente Nicolás Maduro saluda a simpatizantes durante un acto oficial de conmemoración de un estallido social en 1989, el 27 de febrero de 2025 en Caracas.

    Reporta The New York Times que EEUU ya no sostiene que exista el ‘Cártel de los Soles’

    POR Redacción ADN / Staff
    La acusación revisada contra Maduro dejó de presentar al grupo como una organización criminal concreta

    Ciudad de México (ADN/Staff) – Según una publicación del medio Nación321 que cita un reporte de The New York Times, en la acusación formal revisada recientemente contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, el gobierno de Estados Unidos eliminó la caracterización del llamado “Cártel de los Soles” como una organización criminal real.

    Originalmente, Washington había señalado a Maduro como líder de esa estructura, vinculándolo al narcotráfico y calificándola de organización terrorista internacional, una designación que implicaba sanciones y mecanismos legales más amplios.

    En la nueva versión del documento legal, el término “Cártel de los Soles” se describe más bien como una “cultura de corrupción” que facilita actividades relacionadas con el narcotráfico en Venezuela, en lugar de definirse como una banda criminal estructurada, según el medio estadounidense.

    Expertos y análisis previos han señalado que la existencia del Cártel de los Soles como una organización con estructura similar a otros cárteles tradicionales es objeto de debate, con especialistas que sostienen que se trata de redes dispares dentro de instituciones del Estado venezolano más que de una jerarquía criminal definida.

    Este desarrollo representa un matiz importante en la narrativa estadounidense sobre las acusaciones de narcotráfico vinculadas al gobierno de Maduro.

    Con información de Nación321 y The New York Times

