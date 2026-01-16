Presume Trump que María Corina Machado le obsequió su Nobel de la Paz

Publicidad - LB2 -

El presidente de Estados Unidos calificó el gesto como un acto de respeto mutuo tras reunirse con la opositora venezolana en la Casa Blanca

Ciudad de México (ADN/Staff) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la líder opositora venezolana María Corina Machado le obsequió su Premio Nobel de la Paz durante una reunión privada celebrada en la Casa Blanca, gesto que calificó como “maravilloso” y de alto significado político y personal.

A través de un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump señaló que fue un honor reunirse con Machado y destacó el papel que ha desempeñado en el proceso político venezolano, así como las dificultades que ha enfrentado a lo largo de su trayectoria pública.

“Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo. Fue un gesto maravilloso de respeto mutuo”, escribió el mandatario estadounidense.

El pronunciamiento ocurrió días después de que fuerzas militares de Estados Unidos llevaran a cabo una operación en Caracas que derivó en la detención del presidente Nicolás Maduro, actualmente recluido en una prisión de Nueva York bajo acusaciones de narcotráfico, según autoridades estadounidenses.

Machado había adelantado previamente que durante su primer encuentro con Trump en Washington presentó la medalla del Nobel de la Paz, lo que generó reacciones en redes sociales y en círculos diplomáticos, luego de que el Comité Nobel recordara públicamente que el premio no es transferible y pertenece exclusivamente a quien lo recibe.

Pese al simbolismo del encuentro, la administración estadounidense reiteró que el gobierno venezolano encabezado de facto por Delcy Rodríguez ha cumplido con las exigencias planteadas por Washington, particularmente en materia energética y petrolera, en el contexto del nuevo esquema de control y comercialización del crudo venezolano.

El episodio se suma a una serie de gestos y declaraciones que han colocado a María Corina Machado como una figura central en la narrativa internacional sobre la transición política en Venezuela, al tiempo que refuerza el discurso de Trump sobre su papel en los recientes acontecimientos en ese país.

Con información de EFE