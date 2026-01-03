Llama María Corina Machado a transición democrática tras captura de Maduro

Publicidad - LB2 -

La dirigente opositora pidió movilización interna y externa y exigió que Edmundo González Urrutia asuma de inmediato la Presidencia de Venezuela

Caracas, Venezuela (ADN/Staff) – La líder opositora venezolana María Corina Machado difundió un pronunciamiento público en el que afirmó que Nicolás Maduro enfrentará la justicia internacional por crímenes cometidos contra ciudadanos venezolanos y de otras nacionalidades, y sostuvo que se ha iniciado una etapa decisiva para el cambio político en el país.

En el documento, fechado el 3 de enero de 2026, Machado aseguró que la negativa de Maduro a aceptar una salida negociada derivó en una acción internacional para hacer valer la ley, lo que, a su juicio, abre el camino para que la soberanía popular y nacional se impongan tras años de confrontación política.

La dirigente señaló que uno de los objetivos centrales del nuevo escenario es liberar a los presos políticos, restablecer el orden institucional y permitir el regreso de millones de venezolanos que emigraron, en el marco de la crisis económica y social prolongada que vive el país.

Machado sostuvo que el momento actual responde a un proceso de lucha de años y afirmó que la ciudadanía que participó en la jornada electoral del 28 de julio otorgó un mandato claro para el cambio, al reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela.

“Esta es la hora de los ciudadanos. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela”, expresó en el mensaje.

En ese contexto, exigió que González Urrutia asuma de inmediato su mandato constitucional y sea reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, llamando a oficiales y soldados a alinearse con esa decisión.

La exdiputada también convocó a la población dentro del país a mantenerse vigilante, activa y organizada hasta que se concrete una transición democrática, al tiempo que pidió a los venezolanos en el exterior movilizarse para involucrar a gobiernos y sociedades en la reconstrucción de una “nueva Venezuela”.

“Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, afirmó Machado, al cerrar su pronunciamiento con un llamado a la unidad y a la perseverancia en las horas que calificó como decisivas.

