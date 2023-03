Invita EE.UU. a China a sumarse a la causa climática

Publicidad - LB3 -

En la Octava Conferencia Nuestro Océano, en ciudad de Panamá, John Kerry, Enviado Especial de EEUU para asuntos climáticos, conminó a China a involucrarse en los desafíos y lucha por el clima.

Ciudad de Panamá (VOA) – Han pasado casi 10 años desde que en 2014 el hoy Enviado Presidencial Especial de Estados Unidos para asuntos climáticos, John Kerry, siendo entonces secretario de Estado, alumbrara la Conferencia Climática. Ahora, el desafío ante las alertas de los científicos para 2030 es mayor y por ello el estadounidense no duda en invitar a China a trabar «juntos» con el objetivo de alcanzar un consenso universal.

En Panamá se ha celebrado esta semana la VIII Conferencia Nuestro Océano, Our Ocean 2023, y allí Kerry habló en entrevista con la Voz de América sobre la firme decisión del gobierno del presidente Joe Biden de trabajar con Beijing para lograr un mundo más limpio, más allá de las diferencias políticas.

Asimismo, Kerry comentó sobre las 77 nuevas iniciativas presentadas en el marco de las conferencia con el fin de frenar los efectos del cambio climático, mediante una inversión mayor a los 6.000 millones de dólares. Además, reafirmó el compromiso del gobierno de EEUU para acelerar el proceso de «descarbonizar» el planeta.

Esta entrevista ha sido editada por motivos de brevedad y claridad.

VOA: Usted creó esta conferencia en 2014 porque le apasiona el océano. ¿Cuáles son sus pensamientos después de casi 10 años? ¿El océano está recibiendo la atención que esperaba en ese momento?

Kerry: Creo que está recibiendo más atención de la que yo tenía derecho a esperar, aunque esperaba que llamara la atención, pero creo que durante los últimos años en que hemos tenido en estas conferencias -ahora estamos en la octava- y el próximo año Grecia realizará la novena conferencia. Y ahora mismo, sin anunciar lo que ha logrado Panamá aquí, hemos logrado más de 1.800 iniciativas diferentes alrededor del mundo valoradas, en dinero, en más de 100.000 millones de dólares de esfuerzo, solo aquí en Panamá.

Estamos anunciando 77 cosas nuevas en las que estaremos trabajando, que representarán alrededor de 6.000 millones de dólares. Y estoy impresionado. No es sólo la cantidad de dinero que vamos a destinar con Panamá y Colombia, Costa Rica, Ecuador, en esta zona del Pacífico tropical, que va a estar protegiendo las pesquerías; vamos a estar trabajando con los barcos en cambiar su propulsión para que ya no arrojen gases de efecto invernadero a la atmósfera, sino que sean limpios.

VOA: Usted dijo en su discurso que esta Conferencia no es sobre conversaciones, es sobre acciones. ¿Cree que el sector privado se está moviendo más rápido con suficientes recursos para los océanos?

Kerry: No, y la razón por la que el sector privado no se está moviendo lo suficientemente rápido es que los gases de efecto invernadero, que incluyen metano y CO2, provienen de la quema de combustible, los automóviles, que calientan nuestras casas, iluminan nuestros negocios. Si está usando carbón o combustible fósil, eso crea emisiones y esas admisiones están calentando el planeta. El 90 % del calentamiento del planeta va al océano. Entonces, el océano está emitiendo más humedad y esa humedad deriva en estas lluvias masivas que están creando más inundaciones en todo el mundo y matando a la gente.

La calidad del aire, el hecho de que estos contaminantes estén en el aire, mata a 15 millones de personas al año. Así que tenemos derecho como ciudadanos del mundo, así como ciudadanos de nuestros países individuales, a poder exigir responsabilidades, tanto a las empresas como a nivel individual. Necesitamos reducir las emisiones. Pero los científicos dicen que para evitar que la temperatura de la Tierra aumente más de 1,5 grados centígrados, tenemos que reducir las emisiones en un 45 % como mínimo para 2030, eso es dentro de siete años. Así que realmente tenemos que ponernos en marcha porque las emisiones han aumentado en el último año.

VOA: Sobre esa preocupación, supimos esta semana que China -un actor clave en el cambio climático- está expandiendo sus plantas de carbón para generar más electricidad. ¿Qué significa esto para los objetivos del cambio climático?

Kerry: Bueno, es muy dañino para nuestros objetivos climáticos si esas centrales eléctricas de carbón se ponen en funcionamiento. Ahora, no sé si todos se van a poner en línea, pero están generando suficiente carbón que podría deshacer todos los esfuerzos que estamos tratando de hacer en el mundo. Y estamos esperanzados.

He estado trabajando con China, quiero trabajar con China. Al presidente Biden realmente le gustaría ver a China cooperar con nosotros y a nosotros con China, para enfrentar la crisis climática. Y hasta hace poco, China ha sido quien tomó la decisión de tratar de separarse limpiamente, pero de los otros temas en los que no estamos de acuerdo, porque el clima no es un problema bilateral, es un problema universal, global para todos los países y todos los ciudadanos del mundo. Todos tenemos que trabajar en este desafío climático. Podemos ganar esta batalla, podemos tener energía más limpia, pero tenemos que tomar la decisión de desplegarla más rápido a pesar de la tensión entre China y Estados Unidos.

VOA: A pesar de las tensiones entre China y Estados Unidos en estos momentos, ¿ha podido trabajar con ellos?

Kerry: Sí, en realidad ha sido una de las cosas más positivas que hemos podido hacer. Tuvimos reuniones en China y en Europa. Mi contraparte, Xie Zhenhua, está muy bien informado; somos amigos, trabajamos juntos y nos hemos esforzado mucho para mantener esto alejado de los otros temas, porque es muy importante para todos nosotros. Creemos que hay mucho espacio para que trabajemos en los próximos meses con China y tenemos que trabajar realmente con China o nos perjudicará a todos. Si Estados Unidos y China no pueden trabajar juntos sobre el clima, es muy difícil que los demás países puedan ganar esta batalla.

VOA: Secretario Kerry, estamos en América Central y la mayor preocupación para la gente aquí es el impacto del cambio climático. Son países que no generan la mayoría de las emisiones pero serán los más afectados. ¿Cuál es el mensaje de Estados Unidos?

Kerry: Bueno, mi mensaje es que por eso el presidente Biden me ha pedido que esté aquí ahora, trabajando en los océanos. Por eso el presidente Biden creó el puesto de enviado presidencial especial, porque cree que este es uno de los grandes temas de nuestro tiempo, de todos los tiempos. Si no lo hacemos bien, millones de personas morirán, la gente perderá sus hogares, se mudará por todo el mundo. Entonces, por el bien de todos nuestros ciudadanos, debemos avanzar más rápidamente para reducir las emisiones y hacer la transición a la energía limpia.

Con esto me refiero a pensar en ello, si puedes tener energía limpia, ya sean turbinas eólicas o solar o nuclear o incluso que sea limpia, que sea geotérmica o hidroeléctrica. Así que espero que todos en América Latina y Centroamérica entiendan que el presidente Biden está ofreciendo un liderazgo real en este esfuerzo por hacer una transición más rápida hacia una economía baja en carbono y sin carbono. Esa es la clave, descarbonizar lo más rápido que podamos e invertir en energías alternativas renovables, que es exactamente lo que el presidente Biden ha logrado en Estados Unidos.

VOA: Secretario Kerry, solo una última pregunta, sobre Ucrania. Estamos en el segundo año de la guerra ¿Cómo cambió la guerra la lucha contra el cambio climático?

Kerry: La guerra en Ucrania ha cambiado varias cosas con respecto al clima: número uno, ha creado una enorme escasez de energía de combustibles que vienen de Rusia a Europa, y eso elevó los precios y todos en el mundo han sentido las consecuencias del aumento del costo del combustible. Además, también es una especie de otra cara extraña de esa moneda. Ha llevado a Europa a moverse mucho más rápido para ser independiente de los combustibles fósiles. Así que Europa ahora se dirige hacia allí; particularmente Alemania, el 80 % de su energía provendrá de energías renovables. Entonces, si un gran país industrial como Alemania pudo hacerlo, créanme, hoy podemos hacerlo en otras partes del mundo. Y el mensaje de Ucrania es… quiero decir, hay muchos mensajes, uno de los cuales es sobre la democracia, el estado de derecho, la defensa de los derechos humanos y no tolerar que un país invada a otro.

Esas son algunas de las lecciones, pero del lado del problema climático, la lección es moverse para ser independientes, tener energía limpia, energía que no pueda ser restringida por un dictador, energía que les dará libertad para tener menos amenazas a la seguridad; mayor salud, mejor economía y estar más seguros. Eso me parece una muy buena apuesta.

