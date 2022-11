Gana demócrata Kattie Hobbs elección para gobernador de Arizona

Kattie Hobbs sucederá al gobernador republicano Doug Ducey, a quien las leyes de límite de mandatos le prohibieron postularse nuevamente.

La demócrata Katie Hobbs fue elegida gobernadora de Arizona el lunes, derrotando a un aliado de Donald Trump que afirmó falsamente que las elecciones de 2020 fueron manipuladas y se negó a decir que aceptaría los resultados de su contienda este año.

Hobbs, quien es secretaria de Estado de Arizona, saltó a la fama como una firme defensora de la legitimidad de las últimas elecciones y advirtió que su rival republicana, la expresentadora de noticias de televisión Kari Lake, sería un agente del caos. La victoria de Hobbs agrega más evidencia de que Trump está presionando a sus aliados en un estado de campo de batalla crucial mientras el expresidente se prepara para el anuncio de una candidatura presidencial de 2024.

Ella sucederá al gobernador republicano Doug Ducey, a quien las leyes de límite de mandatos le prohibieron postularse nuevamente. Es la primera demócrata en ser elegida gobernadora en Arizona desde Janet Napolitano en 2006.

“Para los arizonenses que no votaron por mí, trabajaré igual de duro por ustedes, porque incluso en este momento de división, creo que hay mucho más que nos conecta”, dijo Hobbs en un comunicado declarando la victoria. “No se trataba solo de una elección, se trataba de hacer avanzar a este estado y enfrentar los desafíos de nuestra generación”.

Lake tuiteó después de la llamada: «Los arizonenses saben BS cuando lo ven».

The Associated Press llamó a Hobbs a la carrera por la gobernación después de que la última ronda de votaciones le diera una ventaja lo suficientemente grande como para que la AP determinara que no la abandonaría. AP concluyó que, a pesar de que Lake había estado publicando márgenes cada vez más grandes en las actualizaciones de votos del condado de Maricopa, no estaba ganando una participación lo suficientemente grande como para superar a Hobbs y se estaba quedando sin votos restantes.

El conteo de votos se prolongó durante días desde las elecciones del martes, ya que los funcionarios continuaron contando cantidades masivas de boletas que llegaron tarde.

Arizona, que alguna vez fue un bastión republicano donde los demócratas lograron avances durante la era Trump, ha sido central en los esfuerzos de Trump y sus aliados para poner en duda la victoria presidencial de Joe Biden en 2020 con afirmaciones falsas de fraude. Este año, muchos candidatos respaldados por Trump fracasaron en las elecciones generales en los estados clave, aunque su elección en la carrera por el gobernador de Nevada, el republicano Joe Lombardo, derrotó a un demócrata en ejercicio.

Antes de ingresar a la política, Hobbs era una trabajadora social que trabajaba con jóvenes sin hogar y una ejecutiva de un gran refugio para víctimas de violencia doméstica en el área de Phoenix. Fue elegida para la Legislatura estatal en 2010, sirviendo un término en la Cámara y tres términos en el Senado, ascendiendo a líder de la minoría.

Hobbs logró una estrecha victoria en 2018 como secretaria de Estado y se vio involucrada en el centro de una tormenta política cuando Arizona se convirtió en la pieza central de los esfuerzos de Trump y sus aliados para anular los resultados de las elecciones de 2020 que perdió. Apareció constantemente en las noticias por cable defendiendo la integridad del conteo de votos.

La atención le permitió recaudar millones de dólares y elevar su perfil. Cuando anunció su campaña para gobernadora, otros demócratas prominentes se negaron a postularse y Hobbs ganó cómodamente sus primarias.

[Con información de The Associated Press]