Fallece la reina Isabel II

Tras el repentino deterioro del estado de su salud, la actual monarca británica Isabel II murió a los 96 años de edad este jueves, 8 de septiembre de 2022. Desde tempranas horas del día, los médicos se mostraron «preocupados» por la monarca, y le recomendaron que quedara bajo supervisión médica.

Londres (Sputnik) .- La reina Isabel II de Reino Unido falleció más de un año después de la muerte de su esposo, el príncipe Felipe, quien murió el 9 de abril de 2021 a los 99 años de edad.

Conozca un poco más acerca de la memorable vida de la mujer que ocupó el puesto de monarca por más de seis décadas y estuvo al frente del Reino Unido por más de medio siglo.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022