Fallece el periodista estadounidense que creó el sencillo noticiero de PBS

MacNeil falleció por causas naturales en el Hospital Presbiteriano de Nueva York, según su hija, Alison MacNeil.

MacNeil ganó prominencia por primera vez por su cobertura de las audiencias del Senado sobre Watergate para el servicio de radiodifusión pública y comenzó su “Informe Robert MacNeil” de media hora en PBS en 1975 con su amigo Lehrer como corresponsal en Washington.

La transmisión se convirtió en el “Informe MacNeil-Lehrer” y luego, en 1983, se amplió a una hora y pasó a llamarse “MacNeil-Lehrer NewsHour”. El primer noticiero vespertino de una hora del país y ganador de varios premios Emmy y Peabody, permanece al aire hoy con Geoff Bennett y Amna Nawaz como presentadores.

Fue el desencanto de MacNeil y Lehrer con el estilo y el contenido de los programas de noticias rivales en ABC, CBS y NBC lo que llevó a la creación del programa.

“No necesitamos VENDER las noticias”, dijo MacNeil al Chicago Tribune en 1983. “Las cadenas exageran las noticias para que parezcan vitales, importantes. Lo que falta [en 22 minutos] es contexto, a veces equilibrio y una consideración”. de preguntas que surgen de ciertos eventos.”

MacNeil dejó sus funciones de presentador en “NewsHour” después de dos décadas en 1995 para escribir a tiempo completo. Lehrer se hizo cargo solo del noticiero y permaneció allí hasta 2009. Lehrer murió en 2020.

Cuando MacNeil visitó el programa en octubre de 2005 para conmemorar su 30 aniversario, recordó cómo comenzó su noticiero en los días previos a la televisión por cable.

“Era una forma de hacer algo que parecía necesario desde el punto de vista periodístico y, sin embargo, era diferente de lo que hacían los [programas] de noticias de las cadenas comerciales”, dijo.

Escribió memorias y novelas

MacNeil escribió varios libros, incluidas dos memorias, “The Right Place at the Right Time” y el best seller “Wordstruck”, y las novelas “Burden of Desire” y “The Voyage”.

“Escribir es mucho más personal. No es colaborativo como debe serlo la televisión”, dijo MacNeil a The Associated Press en 1995. “Pero cuando estás sentado escribiendo una novela, eres sólo tú: esto es lo que pienso, esto es lo que quiero hacer. Y soy yo.”

MacNeil también creó la serie ganadora de un Emmy en 1986 “The Story of English”, con la productora MacNeil-Lehrer, y fue coautor del libro complementario del mismo nombre.

Otro libro sobre el lenguaje que coescribió, “Do You Speak American?”, fue adaptado a un documental de PBS en 2005.

Explorados los desafíos posteriores al 11 de septiembre

En 2007, fue presentador de “America at a Crossroads”, una serie de PBS de seis noches que explora los desafíos que enfrenta Estados Unidos en un mundo posterior al 11 de septiembre.

Seis años antes de los ataques del 11 de septiembre, hablando del sensacionalismo y la frivolidad en el negocio de las noticias, había dicho: “Si algo realmente serio le sucediera a la nación -una caída del mercado de valores como la de 1929… el equivalente a Pearl Harbor-, ¿No volverán a ponerse muy serias las noticias? ¿No huiría la gente de la “copia impresa” y de la excitación?

“Por supuesto que sí. Tendrías que saber qué estaba pasando”.

Así fue… durante un tiempo.

Nacido en Montreal en 1931, MacNeil se crió en Halifax, Nueva Escocia, y se graduó en la Universidad Carleton de Ottawa en 1955 antes de mudarse a Londres, donde comenzó su carrera periodística en Reuters. Se pasó a las noticias de televisión en 1960 y aceptó un trabajo en la NBC en Londres como corresponsal extranjero.

En 1963, MacNeil fue transferido a la oficina de NBC en Washington, donde informó sobre los derechos civiles y la Casa Blanca. Cubrió el asesinato del presidente John F. Kennedy en Dallas y pasó la mayor parte de 1964 siguiendo la campaña presidencial entre el sucesor de Kennedy, Lyndon Johnson, y el republicano Barry Goldwater.

En 1965, MacNeil se convirtió en el presentador de Nueva York de la primera transmisión de noticias de la cadena de fin de semana de media hora, “The Scherer-MacNeil Report” en NBC. Mientras estuvo en Nueva York, también presentó noticieros locales y varios documentales de noticias de NBC, incluidos “The Big Ear” y “The Right to Bear Arms”

MacNeil regresó a Londres en 1967 como reportero de la serie “Panorama” de la British Broadcasting Corp. Mientras esté en la BBC, podrá cubrir historias estadounidenses como el enfrentamiento entre los manifestantes pacifistas y la policía de Chicago en la Convención Demócrata de 1968, y los funerales del reverendo Martin Luther King Jr., el senador Robert Kennedy y el presidente Dwight Eisenhower.

En 1971, MacNeil dejó la BBC para convertirse en corresponsal principal de PBS, donde se asoció con Lehrer para copresentar la cobertura de la televisión pública ganadora de un Emmy de las audiencias del Senado sobre Watergate en 1973.